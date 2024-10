Colpo a gennaio con beffa alla Juve: sarà ceduto un azzurro

Il Napoli tenta il colpo e la beffa alla Juventus, dovendo poi sacrificare un azzurro, nel prossimo calciomercato.

A lavoro Giovanni Manna, pronto a completare ancora di più la rosa a disposizione di Antonio Conte, dando un’occhiata anche al futuro, dovendo beffare i bianconeri su un calciatore che stava lui stesso seguendo ai tempi della Juve, per la Next Gen bianconera.

Alla fine, Giovanni Manna, può portarlo al Napoli, beffando in un sol colpo sia Giuntoli che la sua ex squadra. Tra le opzioni, un calciatore per Conte che possa fare da jolly sul lato destro del campo. Una situazione che riguarda uno dei calciatori che, già incontrati nell’arco di questo campionato, ha impressionato e non poco la società partenopea, pronta allo sgarbo alla Juventus.

Calciomercato: colpo Napoli con beffa alla Juve

Il colpo del Napoli nel calciomercato che sarà a gennaio, vede la beffa alla Juventus, per quanto riguarda uno dei calciatori più interessanti della Serie A.

Nel suo ruolo, ha ben figurato fino a questo momento il Nazionale camerunense-belga che, al Napoli, troverebbe Ngonge, Lukaku e anche Anguissa, a fargli da “Cicerone”. Dunque, l’opzione che porta all’esterno dell’Hellas Verona, vedrebbe il Napoli anticipare la forte concorrenza.

Lui, rappresentando un jolly al Napoli per la sua duttilità nel saper giocare non solo su entrambi i lati del campo, ma anche a tutta fascia, potrebbe finire in azzurro già a gennaio per circa 5-10 milioni di euro. Replicando quanto fatto l’anno scorso con Ngonge, prelevandolo proprio dal Verona, beffando così le rivali che lo vorrebbero.

Colpo a gennaio, sarà però ceduto un azzurro

Qualora dovesse concretizzarsi il colpo Jackson Tchatchoua dall’Hellas Verona al Napoli, un esterno potrebbe salutare. Pasquale Mazzocchi, per ora, è tra i calciatori che hanno convinto meno Antonio Conte, che potrebbe lasciarlo partire in cambio di Tchatchoua. Da capire se succederà tutto a gennaio oppure se si aspetterà la fine della stagione, ma nell’intento del Napoli c’è quello di anticipare la Juve e le rivali, per non trovarsi poi a mani vuote, per l’elevato valore di mercato del calciatore.

Chi è il “miracolato”, possibile nuovo acquisto del Napoli

Lo chiamano il “miracolato”, per la terribile esperienza di vita vissuta da Jackson Tchatchoua, che ha rischiato letteralmente la vita in un incidente. Lo scorso luglio 2023 ha avuto un brutto incidente d’auto, in Marocco. Una macchina che gli veniva incontro, lo ha costretto ad una brusca sterzata che lo portò in ospedale, rischiando la vita, per un impatto violentissimo contro un albero. Un miracolo vero e proprio quello di rivederlo in campo: “Dio mi ha salvato, ringrazio mia madre, posso giocare ancora a calcio”. E chissà se lo farà appunto col Napoli oppure ancora col Verona.