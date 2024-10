Ritorno Osimhen in Serie A: un club pronto alla spesa folle

Che beffa sarebbe quella di vedere Victor Osimhen con la maglia di una rivale? Ma l’ipotesi è concreta, considerando le voci che circolano.

Uno dei club più importanti in Italia si sta interrogando su quello che è il futuro in attacco. Le cessioni in Serie A, per quanto concerne la situazione sulla batteria degli attaccanti, riguarda in particolar modo Inter e Juventus perché, rispettivamente, potrebbero perdere Lautaro e Vlahovic a fine stagione.

E le cifre della cessione, permetteranno poi la folle spesa, approfittando di quella che ad oggi è comunque una fase calante della carriera di Osimhen che, dopo esser stato sul tetto d’Italia e tra i migliori centravanti al mondo, è finito nel campionato turco. Dal PSG e le voci in Premier League, alla scelta di giocare da attaccante numero 45 in Europa League. Insomma, non proprio il massimo. Ma le cose, appunto, potrebbero ricambiare per lui: a fine stagione, si farà avanti un club in Serie A, rivale del Napoli.

Calciomercato Napoli: Osimhen può tornare da rivale

Può tornare da rivale, Victor Osimhen, per giocarsi lo Scudetto contro il Napoli. Una situazione simile rischiava di vederla Antonio Conte quando, ai tempi dell’Inter e proprio per far spazio a Romelu Lukaku, lasciò partire assieme a quella che era la decisione della società, Mauro Icardi.

Nel caso di Maurito – che ironia della sorte, gioca anche lui per il Galatasaray oggi -, non ci fu la possibilità di vederselo contro come avversario, ma nel caso di Osimhen le cose sono diverse.

Il valore di mercato di Osimhen è sceso e in Italia c’è chi è disposto a spendere 80 milioni circa per portarselo a casa. Chiaro che poi, starà ad Aurelio De Laurentiis scegliere se venderlo o meno ad una rivale Scudetto.

Chi prende Osimhen? Spunta un’ipotesi concreta

L’annuncio è arrivato da Il Corriere dello Sport, che ha svelato quella che è la situazione legata ad Osimhen. Il bomber nigeriano è tra le idee concrete di Cristiano Giuntoli, che lo vorrebbe eccome alla Juventus, ma non alle condizioni di De Laurentiis. Perché il patron azzurro detterà ogni singola condizione per la cessione di Osimhen, che preferisce vendere al Chelsea o al PSG.

Ma potrebbe essere la Juve a spendere le cifre chieste da ADL, in particolar modo qualora dovesse venir fuori la cessione di Vlahovic che, fino a questo momento, ha convinto poco e niente sotto la “cura” Thiago Motta.

Ultime su Osimhen: c’è una terza ipotesi

C’è una terza ipotesi oltre a quella della permanenza al Galatasaray o al ritorno in Serie A, per Victor Osimhen. Perché Inter e Juventus, malgrado la situazione interna che vivrebbero con le rispettive cessioni di Lautaro e Vlahovic, hanno sempre il pallino di sfruttare quella che è l’occasione di calciomercato che arriva dalla lista svincolati. A costo zero, anticipando a gennaio la concorrenza, potrebbero accordarsi per David. L’attaccante del Lille, senza rinnovo, potrebbe essere il colpaccio a zero in Serie A.