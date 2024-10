Scontro giocatore-società: sfogo social, lo mandano via

La situazione in casa Napoli sta tornando a farsi bollente per alcuni calciatori: è scontro totale con la società, lo mandano via a gennaio.

La squadra in questo momento sta andando benissimo, con Antonio Conte felice per il lavoro di tutti i calciatori e per quello che si sta riuscendo a fare nella stagione che ha permesso al club di ripartire da zero e di avviare un nuovo progetto che può permettere di puntare a obiettivi molto importanti. Ma non è sempre tutto rose e fiori e ovviamente ci sono delle difficoltà che vanno affrontate e che possono cambiare volto alla squadra nel giro di poco tempo.

C’è stato uno scontro tra club e calciatore cha ha portato a nuove polemiche anche da parte dei tifosi che ora esigono l’addio del calciatore.

Napoli, pesante scontro con il calciatore

In casa Napoli ci sono alcune situazioni che vanno gestite in maniera molto precisa e meticolosa per riuscire a trovare il modo giusto di risolverle e di andare avanti senza creare troppi problemi e difficoltà ch rischiano di compromettere il buon umore dello spogliatoio.

La squadra sta rispondendo molto bene alle richieste di Antonio Conte e alle idee che il nuovo allenatore ha portato ma non dovrà disunirsi di fronte alle problematiche che possono nascere dalla ripresa del campionato in poi, visto che inizierà un tour de force di incredibile fattura.

In casa Napoli c’è stato uno scontro tra la società e il calciatore e ora l’addio sembra l’unica soluzione adeguata.

Scontro Napoli-Juan Jesus: il motivo

Juan Jesus è diventato una riserva del Napoli e non ha spazio per giocare con il nuovo assetto tattico scelto da Antonio Conte. Prima con la difesa a tre e poi con il ritorno a quattro, il difensore brasiliano non ha mai visto il campo, se non per necessità alla prima giornata contro il Verona e nella partita di Coppa Italia contro il Palermo.

Negli ultimi giorni è stato al centro del caos per la questione legata al tentativo di furto della sua auto. Si è sfogato in maniera pesante sui social dicendosi non più sicuro in una città sì bella ma piena di difficoltà nella sicurezza.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, al Napoli non sono affatto piaciute le dichiarazioni di Juan Jesus e ne è nato uno scontro totale che porterà al suo addio a gennaio.

Juan Jesus via: i tifosi vogliono il suo addio

I tifosi del Napoli vogliono la cessione di Juan Jesus. È uno dei calciatori meno apprezzati per le caratteristiche tecniche e perché quando è stato in campo ha spesso creato “pasticci” difensivi, come successo soprattutto nella partita d’esordio di questa stagione contro il Verona.

Ha il contratto in scadenza a luglio ma evidentemente non vuole restare più in panchina a guardare gli altri giocare e le sue esternazioni sono anche frutto di “mal di pancia” di mercato. Tutto è bene quel che finisce bene e se Juan Jesus lascerà a gennaio e arriverà un altro difensore in casa Napoli, sarà finita bene per tutti.