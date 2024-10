Serie A, il miliardario compra un club italiano: la svolta

Colpo di scena in Serie A dove un club storico è pronto a cambiare proprietà, perché arriva la svolta che porterebbe il miliardario alla guida del club italiano.

C’è tanto caos in Italia per i molti cambiamenti in atto da diversi anni anche dal punto di vista delle stesse proprietà dei club di Serie A. Adesso un altro club della massima serie del campionato italiano è pronto a dare l’ok definitivo per un nuovo cambiamento che potrebbe essere decisivo per il progetto futuro, c’è intenzione di avviare un nuovo percorso.

Attenzione quindi a quello che può accadere con l’arrivo del nuovo proprietario in Serie A che può essere decisivo anche per far sognare i tifosi, perché ora dopo che già sono stati raggiunti traguardi importanti che voglia di continuare ad immaginare un futuro migliore.

Club in Serie A venduto: il nuovo proprietario è miliardario

C’è un club in Serie A pronto a cambiare proprietà perché è in arrivo il miliardario che può seriamente dare una svolta al progetto che già è in atto da diversi anni e che può continuare ad avere un miglioramento in vista dei prossimi anche e soprattutto con il nuovo arrivo alla guida del club.

Stiamo parlando del Monza che potrebbe presto cambiare proprietario. Perché alla guida del club lombardo si è manifestato ed è ormai confermato il forte interesse per l’acquisto del club da parte del miliardario italo-americano Mario Gabelli che vuole il Monza. L’uomo che vanta un patrimonio di 1,7 miliardi di euro.

Mario Gabelli è considerato tra i 400 uomini più ricchi al mondo e ora può diventare il proprietario del Monza in Serie A dando una svolta ancora più storica al club italiano acquistato da Silvio Berlusconi anni fa e trascinato per la prima volta della sua storia nella massima serie del calcio italiano.

Si può concludere da un momento all’altro il cambio di proprietà con Mario Gabelli pronto a comprare il Monza calcio e definire l’importante affare che diventerebbe di grande importanza per tutto il sistema calcio in Italia.

Adesso però c’è voglia di far sognare in grande i tifosi del Monza e occhio quindi a quello che può accadere con il passaggio di proprietà al miliardario Mario Gabelli che vuole concludere nel giro dei prossimi mesi questo investimento a 82 anni per chiudere in bellezza la sua carriera di grandi investimenti.