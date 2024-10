Doppio colpo dalla Serie A a gennaio, uno arriva dal Napoli

A fronte della coperta cortissima in un reparto importante come l’attacco, la dirigenza starebbe lavorando per addirittura due rinforzi in vista di gennaio.

Se si vogliono raggiungere gli obiettivi sperati c’è bisogno di innesti del genere, ed il presidente è pronto ad accontentare il suo allenatore facendosi anche perdonare di qualche svista nello scorso calciomercato estivo. A fronte di questo la lista della dirigenza sarebbe piena di nomi che possano fare al caso della squadra, uno dei quali proveniente dal Napoli, profilo che sarebbe stato espressamente richiesto dal tecnico.

L’attaccante azzurro rappresenterebbe essere infatti, per caratteristiche tecniche e non solo, la soluzione ideale sulla quale andare a puntare, motivo per il quale il direttore sportivo, su spinta economica del presidente, starebbe cercando di mettere il giocatore a disposizione della squadra.

Colpo dal Napoli a gennaio: si lavora ad un accordo

Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra forte non solo nei titolari ma anche nelle riserve, anche perché la formazione di Antonio Conte oggi non è prima per caso. In quel di gennaio il club partenopeo punterà ad essere ancora protagonista con qualche accorgimento di lusso nel calciomercato, dove però ci potrebbe essere anche qualche cessione importante, come ad esempio quella dell’attaccante.

Utilizzato poco dall’allenatore salentino, il bomber potrebbe trovare migliore fortuna altrove in Serie A, considerato anche il fatto che sarebbe richiesto da diverse squadre, con una in particolare addirittura pronta a sedersi al tavolo con De Laurentiis già da ora per mettere delle basi solide per la trattativa che poi andrà in scena in quel di gennaio.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, l’interesse del Torino per il Cholito Simeone si sta facendo sempre più concreto. Il grave infortunio di Zapata costringe la formazione granata a correre ai riparti, con il calciatore del Napoli che rappresenterebbe essere, come anticipato, la soluzione ideale. C’è solo però un (grande) ostacolo, la valutazione economica, visto che De Laurentiis chiederebbe 15 milioni per il giocatore, non un solo euro in meno.

Dal Napoli la priorità, ma si guarda anche altrove

Il Cholito Simeone è la priorità del Torino per l’attacco nel prossimo calciomercato invernale, anche se l’alta valutazione che fa il Napoli del giocatore potrebbe costringere Vagnati e Cairo a puntare altrove.

A fronte di questo, stando sempre a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza granata starebbe valutando anche altri soluzioni, come ad esempio quella che porta a Christian Kouamé della Fiorentina, giocatore che sta trovando pochissimo spazio sotto la gestione Palladino. C’è da dire, però, che fra i due c’è una differenza importante, non solo economica ma anche e soprattutto tecnico, visto che l’ivoriano non sarebbe il sostituto ideale di Zapata, anche perché non è una vera e propria prima punta, nonostante in quel ruolo ci abbia giocato in passato. Da capire dunque ora come si evolveranno le cose, con Vanoli che comunque strizzerebbe l’occhio più verso Simeone, che per garra e gol potrebbe essere quello che serve al suo Torino.