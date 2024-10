Juventus, Osimhen in regalo: la mossa di ADL

Arrivano aggiornamenti che arrivano e riguardano il futuro di Victor Osimhen pronto a lasciare una volta e per tutte il Napoli dopo essere arrivato nel 2020 e vinto uno scudetto in Italia.

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano ora il futuro dell’attaccante nigeriano che è andato in prestito al Galatasaray per questa stagione. Ma adesso ci sono delle novità molto importanti in merito alla scelta di Osimhen che ha intenzione di provare una nuova esperienza da un momento all’altro, lui sogna in grande e l’estate prossima sembra essere quella della svolta.

Perché ha sempre grande mercato Victor Osimhen che in queste ultime settimane è stato accostato a diverse squadre, su tutte due che possono chiudere l’affare da un momento all’altro. Tra queste c’è anche la Juventus che pensa di provare a chiudere il colpo dell’attaccante del Napoli che ormai non vuole più vestire la maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, Osimhen-Juve: la verità

Sono Chelsea e Juventus le due squadre che su tutti stanno pensando di investire una cifra importante per prendere Victor Osimhen per la prossima stagione, ma adesso spuntano fuori delle novità riguardo quello che sarà il futuro del giocatore del Napoli.

A parlare di quella che sarà il futuro di Osimhen è stato il noto giornalista Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport facendo un quadro ampio della situazione con la Juventus. Perché ora è sempre più certo che il nigeriano non vestirà la maglia dei bianconeri, sia per motivi di budget ma anche perché la clausola d Victor sarà valida solo per l’estero.

Infatti, la Juventus sta pensando a David del Lille e molla la pista Osimhen che a prescindere della clausola rescissoria da 75 milioni valida solo per l’estero non avrebbe quasi nessuna chance di prendere il nigeriano. Secondo Zazzaroni, infatti, è più probabile che De Laurentiis regali Osimhen al Galatasaray piuttosto che venderlo alla Juve.

Vedremo come andranno le cose in vista delle prossime settimane, perché ora si cerca di capire chi è che può ingaggiare il bomber nigeriano che la prossima estate tornerà a Napoli dopo il prestito secco col Galatasaray. Si sta già lavorando per ottenere da Osimhen la cifra richiesta da 75 milioni di euro di clausola.

Il calciatore sogna la Premier League e il Chelsea può regalare a Osimhen questa grande occasione di approdare in Inghilterra in vista dei prossimi mesi.