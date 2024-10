Napoli, allarme Lobotka: una big ha pronti 50 MLN

Nuove notizie che riguardano il futuro di Stanislav Lobotka che è sempre più uno dei migliori in campo del Napoli in questi ultimi anni e occhio al colpo di scena in ottica calciomercato.

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro per quanto riguarda la carriera di Stani Lobotka che si sta mettendo in mostra di continuo in Italia e in Europa ad altissimi livelli. Il centrocampista slovacco ha fatto un Europeo da star con la sua Nazionale e con il Napoli continua ad essere il vero motore del centrocampo e della formazione azzurra da tanti anni.

Anche con la gestione di Conte riesce a dimostrare di essere di un altro livello Lobotka e per questo motivo che ora le grandi squadre sono seriamente intenzionate ad investire su di lui nonostante l’età. Dopo gli elogi di Fabregas post Napoli-Como qualcuno ha voluto osservare con maggiore insistenza il giocatore e ci punta per il prossimo anno.

Calciomercato Napoli: Lobotka nel mirino di due big

Infatti, arrivano aggiornamenti riguardo quello che può accadere per i prossimi anni visto che Lobotka può essere accontentato dal Napoli dopo che ha investito su Gilmour per provare una nuova esperienza nella sua carriera andando a giocare per un altro club.

Prestazioni super di Lobotka non fanno altro che attirare l’attenzione di grandi club e ora nel mirino ci sono delle nuove squadre pronte a puntare su di lui. Infatti, il Napoli può dare il via libera come riferito dal Mundo Deportivo, visto che ora su di lui ci sarebbero Barcellona e Manchester City che fanno sul serio.

Già negli ultimi anni i due club hanno osservato da vicino il giocatore e in più mercati estivi hanno provato ad allacciare i rapporti. Conte quest’anno però ha fermato la partenza di Lobotka, ma allo stresso tempo ha puntato forte su Gilmour e ora occhio a quello che può accadere in vista del prossimo anno.

Il centrocampista slovacco piace e davvero tanto a Barcellona e Manchester City con Pep Guardiola che stravede per lui e potrebbe pensare di portarlo in Premier League ora che c’è stato il brutto infortunio di Rodri che starà fuori per 7 mesi.

Vedremo se la prossima estate a 30 anni compiuti arriverà un’offerta da 50 milioni di euro o superiore per Lobotka da parte di Barcellona e Manchester City visto che il Napoli lo valuta tanto e uno degli intoccabili.