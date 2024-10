Napoli, doppio colpo per gennaio: subito 2 esterni per Conte

Possibile sorpresa per il mercato di gennaio con Antonio Conte che può essere accontentato dalla società andando a completare la rosa, perché possono arrivare subito due esterni.

Il Napoli può pensare di anticiparsi in vista della prossima stagione, infatti, si valutano gli acquisti di nuovi calciatori a gennaio. La società si prepara a fare del proprio meglio per migliorare la rosa con le richieste del proprio tecnico che sta portando sulla retta via il progetto fin da subito. Adesso c’è voglia di cercare di fare cose importanti da subito e per questo ci sono nel mirino nuovi giovani calciatori.

Ci saranno delle cessioni in casa Napoli a gennaio con nuove occasioni che si possono aprire anche per quanto riguarda gli acquisti che può fare Aurelio De Laurentiis per il proprio allenatore. Attenzione dunque a quello che può accadere da un momento all’altro perché la società ha voglia di fare le cose in grande.

Calciomercato Napoli: due acquisti per gennaio

Antonio Conte è il classico allenatore esigente che vuole ottenere il massimo da subito con giocatori che hanno una forza fisica ben precisa e per questo motivo che ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere con la società pronto ad accontentarlo e portare a Napoli nuovi giocatori.

Secondo le ultime notizie di mercato il Napoli ha voglia di migliorarsi per quanto riguarda le corsie ‘difensive’ dando una spinta importante alla fase offensiva con qualità e anche sostanza alla retroguardia. Ecco che allora ci sono diversi nomi messi nel mirino che possono tornare utili da subito.

Perché il Napoli guarda al campionato di Serie A ma anche all’estero con altri giocatori che sono stati in passato in Italia e occhio alla mossa del club che può puntare forte su questi. Ci sono ora delle novità importanti in arrivo proprio in merito a quella che può essere la mossa che può fare il Napoli che osserva Singo, Dorgu e Tchatchoua come possibili obiettivi.

Sono entrambe le corsie che il Napoli vuole andare a migliorare e occhio alle sorprese che possono arrivare perché il colpo può essere sia a destra con uno tra Singo e Tchatchoua nel mirino, ma anche la corsia di sinistra si vuole andare a perfezionare con la possibilità di investire su Dorgu che è uno dei nomi che piace tanto e ha anche mercato all’estero.