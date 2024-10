Napoli: “exit strategy” per dire addio a gennaio, la destinazione

La situazione è diventata complessa, questa della sosta è stata una settimana intensa in casa Napoli, per diversi motivi.

De Laurentiis, assieme ai suoi legali e al lavoro di Giovanni Manna, sta lavorando in gran segreto sul rinnovo di Kvaratskhelia. Il talento georgiano che – non è una novità -, sta valutando l’opzione di lasciare gli azzurri per giocare in un top club mondiale, è ancora concentrato sul Napoli per ora. E col rinnovo, la situazione andrebbe ad acquietarsi.

Una situazione che resta comunque complessa, col Napoli che oltretutto deve fronteggiare un’altra questione, emersa nel corso di questo week-end, ma che si protrarrà per tutta la settimana e non solo. Si parla di “exit strategy” per lasciare il Napoli a gennaio. Ma cos’è e cosa si intende con questa definizione? Questa mattina, in casa Napoli, si prova a far chiarezza sul giocatore in questione.

“Exit strategy”: cos’è, la notizia da Napoli sulla cessione

C’è chi lascerà il Napoli, già a gennaio. Ovviamente non Kvaratskhelia, perché sarebbero “guai” per Antonio Conte, bensì un altro calciatore che sarebbe arrivato “ai ferri corti”, per diversi motivi.

A Napoli e interno al Napoli, si sta vivendo un problema non da poco, che riguarda vicende non di campo. Ma La Repubblica spiega che l’exit strategy, col Napoli, non ci sarà. Se il calciatore andrà via, non sarà per le vicende extra-campo, bensì perché semplicemente non fa parte del progetto.

È il caso di quel calciatore in azzurro che, vivendo una situazione complessa fuori dal campo e nella sua vita privata, ha fatto esternazioni che hanno avuto peso mediatico, ma che non vanno ad intaccare le scelte degli azzurri. Tant’è che la valutazione sulla cessione immediata, già a gennaio, potrebbe esserci a prescindere da tale questione.

Via dal Napoli a gennaio: non c’entra la vicenda extra-campo

Secondo quanto svelato e raccontato dalla stessa fonte, non avrebbe “usato” la vicenda personale Juan Jesus, per lasciare Napoli. Lo sfogo personale, di un uomo che ama questa città, è stato appunto uno sfogo dettato dalla vicenda personale. Se il Napoli lo venderà a gennaio, lo farà a prescindere da quanto accaduto. E l’addio è possibile, considerando che fino a questo momento, ha giocato soltanto 169 minuti complessivi dei quali 79 in Coppa Italia contro il Palermo e 90 minuti con l’Hellas Verona, nell’unica sconfitta in campionato del Napoli di Antonio Conte.

La destinazione lontano da Napoli: dove giocherà

Addio al Napoli per giocare, per tornare a sentirsi importante. Potrebbe tornare in Brasile Juan Jesus o potrebbe restare in Serie A, in una “piccola” del nostro campionato, qualora il Napoli dovesse prendere un altro difensore e liberare il calciatore brasiliano.