Napoli, tegola Conte: problema in nazionale

Il Napoli di Antonio Conte sta gestendo al meglio questo inizio di stagione e dopo il primo ko contro il Verona non si è più fermato.

La sosta per le nazionali, si sa, porta sempre qualche argomento di discussione molto forte che rischia di compromettere costantemente il buon umore delle squadre e degli spogliatoi. La situazione legata alle nazionali non è mai ben vista dagli allenatori, dai club e anche dai tifosi e tutti chiedono continuamente delle modifiche al regolamento per evitare continui rischi e infortuni.

Anche in casa Napoli c’è il timore di infortuni, come spesso accaduto in passato, e ora Antonio Conte è molto nervoso per le ultime vicende.

Napoli in ansia: la pausa nazionali arreca un grosso danno

Il Napoli è al comando della Serie A e vuole provare a gestire al meglio anche il tour de force che inizierà domenica prossima e terminerà proprio con la prossima sosta nazionali, in cui affronterà tutte le big del campionato.

Vincere le prossime due partite contro Empoli e Lecce sarebbe vitale per potersi permettere qualche eventuale piccola frenata negli scontri con gli altri top club. E proprio per questo motivo Conte è preoccupato per le condizioni dei calciatori che sono partiti con le rispettive nazionali.

Secondo le ultime notizie, infatti, la pausa nazionali arrecherà un grosso danno a Conte nella gestione dei titolari nel prossimo turno di campionato.

Olivera tornerà in ritardo: Conte costretto al cambio

Mathias Olivera sarà l’ultimo calciatore del Napoli a rientrare dalla sosta per le nazionali. Il difensore uruguaiano è impegnato con “La Celeste” per le partite di Qualificazione al prossimo Mondiale e al momento sono terzi in classifica e vogliono mantenere il trend positivo.

Mercoledì notte – orario italiano – l’Uruguay affronterà l’Ecuador all’1.30 e per questo motivo il difensore tornerà a Napoli solo nella giornata di giovedì dopo un lungo viaggio di ritorno che sicuramente gli toglierà ulteriori energie.

Il ritorno in estremo ritardo di Olivera potrebbe costringere Antonio Conte a un cambio forzato in vista della sfida di Empoli di domenica alle 12.30 al Castellani.

Olivera dalla panchina: gioca Spinazzola

Mathias Olivera dovrebbe partire dalla panchina contro l’Empoli, lasciando spazio a Leonardo Spinazzola, da tempo relegato a panchinaro di lusso, da quando Conte ha deciso di tornare alla difesa a 4. L’esterno arrivato a parametro zero in estate era arrivato per giocare come esterno di centrocampo con la difesa a 3 e quindi ora si trova solo a subentrare

E la panchina di Olivera è una “mazzata” anche per i fantallenatori del calciatore uruguaiano. Come comportarsi? Sarebbe meglio lasciarlo in panchina, perché difficilmente prenderà voto se Conte deciderà di lasciarlo a riposo.