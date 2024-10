Skriniar al Napoli, Juventus beffata: c’è l’annuncio

Milan Skriniar, ex giocatore dell’Inter, oggi al PSG, potrebbe finire a giocare al Napoli a partire dal prossimo gennaio.

Oramai fuori dalle rotazioni di Luis Enrique, il difensore slovacco sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione in vista di una seconda parte di stagione dove punta a tornare ad essere protagonista. Nel corso di queste settimane si è parlato di Juventus, ma l’ex Inter potrebbe invece decidere di ritrovarsi con Antonio Conte all’ombra del Vesuvio.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sono diverse condizioni da dover valutare ed analizzare, ma il recente annuncio ha ampliato lo spiraglio di speranza non solo dei tifosi partenopei, ma anche del salentino stesso, che starebbe spingendo per tornare a lavorare insieme a Skriniar.

Skriniar prossimo difensore del Napoli: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Milan Skriniar, sempre più deciso a lasciare il Paris Saint Germain dopo che in questo inizio di stagione Luis Enrique non ha mantenuto le promesse fatte. Lo slovacco vuole tornare ad essere protagonista, ed a Parigi questa cosa non è possibile, complice anche la forte concorrenza che ha in quel ruolo.

Per questo motivo l’ex Inter starebbe seriamente valutando la possibilità di tornare a giocare in Serie A, campionato nel quale è cresciuto e si è formato diventando uno dei migliori nel suo ruolo. Una volontà del genere ha immediatamente attivato i radar della Juventus, che potrebbe essere però beffata dall’inserimento del Napoli, forte della figura in panchina di Antonio Conte, che potrebbe fungere da arma in più in delle eventuali trattative.

L’approdo in azzurro di Skriniar è però più probabile di quanto effettivamente ci si possa immaginare. Ai microfoni di areanapoli.it, infatti, il giornalista di Ruleta Sport Gerardo Fasano ha svelato che il nome dello slovacco tiene banco dalle parti di Castelvolturno, al punto che con una condizione favorevole Aurelio De Laurentiis non ci penserebbe più di due secondi a riportarlo in Italia.

Non solo Skriniar: il Napoli guarda anche in casa bianconera

Milan Skriniar non è l’unico difensore che il Napoli starebbe seguendo in vista del prossimo calciomercato invernale. Stando a quanto riportato da Fasano, infatti, Manna e De Laurentiis starebbero starebbero monitorando anche il profilo di Jaka Bijol dell’Udinese, cercato già un anno fa proprio di questo periodo.

Da capire adesso su quale dei due profili il club partenopeo deciderà di puntare, anche se Antonio Conte avrebbe dato precedenza allo slovacco, giocatore che ha plasmato ai tempi dell’Inter e con il quale avrebbe il piacere di tornare a lavorare, anche perché una coppia di difesa composta da Buongiorno e Skriniar avrebbe quel che di invalicabile che potrebbe aiutare il Napoli nella corsa allo scudetto.