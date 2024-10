Via libera per la cessione: il Napoli prende il sostituto a gennaio

“Squadra che vince non si cambia”, ma si migliora, ed è quello che tenterà di fare il Napoli di fronte alle cessioni.

Da una parte c’è quella possibile di Juan Jesus, ma c’è una notizia che riguarda un altro reparto del campo che vede protagonista un calciatore che cerca spazio, che pensa di meritarsi, e che potrebbe trovare da titolare indiscusso in un’altra squadra, che lotta per posizioni importanti di classifica in Serie A.

Questo, obbligando il Napoli poi a scegliersi un sostituto. Da Tuttosport hanno svelato quella che è la notizia riguardante gli azzurri e il colpaccio che tenta di piazzare, a gennaio, una squadra che lo “scipperà” letteralmente al Napoli.

Calciomercato: via libera per la cessione, succederà a gennaio

Uno dei calciatori che si è legato tantissimo agli azzurri, scrivendo pagine indelebili di storia partenopea se si considera quello che è stato lo storico Scudetto trovato anche grazie ai suoi gol.

Basti pensare anche soltanto ai gol contro il Milan a San Siro e la Roma in casa, in due periodi della stagione diversi e che hanno portato il calciatore ad essere un beniamino del popolo partenopeo.

L’argentino però rischia di dire addio, per intenzione sia del Napoli che di un club di Serie A. Quest’ultimo, a causa dell’infortunio con rottura del crociato per il proprio attaccante, punterebbe tutto sul Cholito Simeone. L’attaccante del Napoli è chiamato a vestire i panni da titolare in una delle squadre che è in piena lotta per i piazzamenti europei e che sogna l’Europa ormai da diverso tempo.

Napoli: cessione a gennaio, le cifre dell’affare

Secondo quanto spiegano da Torino, Giovanni Simeone è l’obiettivo di calciomercato del club granata. Il motivo è ovviamente riconducibile all’infortunio di un ex Napoli, Duvan Zapata, che obbliga il club piemontese a scegliersi un nuovo attaccante, perché Adams con Sanabria non bastano più. C’è bisogno di un attaccante forte e di esperienza, che possa permettere a Vanoli di tentare la cavalcata nei piazzamenti europei. Il Napoli però fa chiarezza: per avere Simeone, toccherà sborsare 15 milioni. I granata, dal canto loro, hanno sempre alzato il prezzo dei propri calciatori. Maksimovic, De Laurentiis, pare se lo sia legato al dito. E adesso niente sconti né “magheggi” da prestito secco: se il Torino ha bisogno di Simeone dovrà pagarlo 15 milioni di euro, almeno.

Chi prende il Napoli al posto del calciatore ceduto? Le ipotesi di mercato

Il Napoli, in caso di cessione di Simeone, dovrà poi prendere un sostituto. E nel caso degli azzurri, sarebbe già stato individuato chi potrebbe viversi l’esperienza da vice-Lukaku, entrando nell’ottica futura poi di attaccante titolare del Napoli. Si tratta del calciatore dei crociati che segnò contro il Napoli, in una delle prime giornate del campionato. È infatti l’attaccante del Parma, Ange-Yoan Bonny, talento che il Napoli segue da un po’ di tempo.