Cessione Napoli: c’è l’annuncio di Fabrizio Romano, il sostituto

Fabrizio Romano ha annunciato quel che accadrà col giocatore del Napoli, in merito alla cessione a gennaio.

Uno dei principali artefici dello Scudetto 2022/2023 targato Luciano Spalletti, nonostante il legame col popolo partenopeo, è al centro di alcune vicende di calciomercato che, in un annuncio da parte di Romano, cambierebbe tutto a gennaio.

In un anno dove risulta complesso dare spazio a tutti, le cose sono cambiate per uno dei calciatori che sembrava essere al centro del progetto, ma che si è trovato tra le news di calciomercato, con la possibilità di lasciare il Napoli per giocare titolare in una delle squadre di punta in Serie A.

Calciomercato: scelta fatta sulla cessione del Napoli

A riportare la notizia in merito alle voci di calciomercato sulla cessione a gennaio, è il collega ed esperto di mercato internazionale. Ha preso voce per svelare quelle che sono le ultime in casa Napoli, con quella che è la scelta definitiva per gennaio.

Perché, nonostante le voci che hanno accostato il calciatore ad un altro club in Serie A, per giocare titolare e in un club che lotta per il piazzamento alle coppe europee, pare che sarà al Napoli il suo futuro.

Non avrebbe infatti intenzione di lasciare il Napoli, Giovanni Simeone, nonostante l’interesse fortissimo da parte del Torino. Una situazione che cambia dunque, visto che dopo l’infortunio di Duvan Zapata, sembrava quasi certo l’assalto del Torino proprio sull’argentino. Il Napoli, nel frattempo, sta già puntando al sostituto, sempre in arrivo dalla Serie A.

Napoli: la scelta spetta al giocatore, ci sono novità

Ci sono novità circa la posizione del Cholito Simeone. Perché il Napoli non lo metterà mai alle porte, considerando che è lui il vice-Lukaku, ma molto dipenderà dalle sue volontà di giocare o meno. Discorso analogo per Raspadori perché, senza coppe, tocca accontentarsi del minutaggio che viene fuori o comunque, attraverso quei pochi minuti, cercare di mettere in difficoltà Conte per farsi trovare poi pronti in campo. Dunque, la scelta spetterà a Simeone: vice-Lukaku al Napoli o titolarissimo indiscusso al Torino. Ma l’occasione di viversi un’annata da Scudetto, un secondo a Napoli, rischia di essere troppo ghiotta.

Chi arriva in attacco? La possibile scelta in caso di addio

Qualora dovesse salutare il Napoli, con destinazione Torino, Simeone darà spazio al centravanti del Parma. Seguito da Manna, Bonny è il primo nome della lista per dargli un ruolo da vice-Lukaku, rispecchiando totalmente quelle caratteristiche fisiche e tecniche. In gol anche contro il Napoli al Diego Armando Maradona, arriverebbe in azzurro per 10-15 milioni, qualora dovesse salutare appunto, Simeone.