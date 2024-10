Inter, colpo dal Napoli: hanno contattato l’agente

Certe volte le più grandi storie d’amore anche hanno bisogno di ricominciare o di interrompersi per magari cercare di superare determinati ostacoli ed è quello che è accaduto al Napoli.

Attenzione a quello che può accadere ora e che riguarda la scelta che sembra stata presa perché ci sono state tante voci di mercato quest’estate e altre continuano ora anche in vista di gennaio e della prossima estate, ma sembra che in casa Napoli c’è ancora da chiarire alcune situazioni.

Arrivano ora delle conferme molto importanti perché i campioni del Napoli è normale che per quello che hanno dimostrato negli ultimi anni devono essere considerati dalle grandi squadre e anche stesso in Italia ci sono Inter e Juventus su alcuni nomi di spessore.

Calciomercato Napoli, tentativo dell’Inter: la conferma

Non mancano gli interessamenti da parte dei top club d’Europa su quelli che sono i migliori in casa Napoli, perché alcuni giocatori vivono una situazione particolare difficile ed altri stanno ancora cercando di capire come sistemare al meglio le cose per il proprio futuro. Adesso arrivano conferme importanti anche in merito a dei retroscena di calciomercato.

L’estate di Giovanni Di Lorenzo è stata quella forse più paradossale in casa Napoli, con il suo agente certo di portarlo via con dichiarazioni ufficiali dopo che c’erano stati dei colloqui tra Manna, De Laurentiis e il giocatore per permettergli di andare via. Poi però sembra essere tornato il sereno tra le parti perché ci ha pensato Antonio Conte a rimettere le cose apposto quando tutto sembrava impossibile da riparare.

Alla fine però sono uscite notizie concrete in merito a quello che sarebbe potuto essere l’addio di Di Lorenzo da Napoli con Inter e Juventus su tutte in Italia tra quelle interessate a prenderlo. Una situazione incredibile che alla fine ha visto il giocatore restare e dire di no anche ad offerte importanti perché è stato convinto da Conte e dal nuovo progetto azzurro.

Ha anche chiesto scusa ai tifosi Di Lorenzo perché a Napoli in molti hanno percepito che qualcosa non andava ma che il suo addio era certo e per approdare ai rivali di Juve o Inter.

Ora a confermare tutto è stato lo stesso agente Mario Giuffredi che ha dichiarato di quello che è accaduto con la Juve dove c’è il suo grande amico Giuntoli e con l’Inter, che è stato il primo vero club ad interessarsi a Giovanni quest’estate. Alla fine però Di Lorenzo è rimasto a Napoli nonostante il grande interesse delle big italiane.