Kvaratskhelia perde il posto, Conte ha deciso: il motivo

Il Napoli di Antonio Conte intende mantenere ben salda la vetta della classifica e Conte sta provando delle novità: Kvaratskhelia rischia il posto.

Gli azzurri sono al comando della Serie A e non vogliono lasciare nulla al caso. Le prossime due partite contro Empoli e Lecce saranno fondamentali per consolidare il primato e per riuscire ad arrivare al tour de force con le spalle forti per affrontare ogni difficoltà che si potrà presentare. Conte sta provando a gestire al meglio tutto il gruppo e in questi giorni aspetta il rientro di tutti i nazionali, per poter lavorare ancora sui miglioramenti che ci sono da mettere in atto.

Tra i calciatori più “spenti” in questo momento della stagione c’è Kvaratskhelia che nelle ultime partite è sembrato un po’ nervoso e meno lucido del solito in zona offensiva e per questo potrebbero esserci delle importanti novità.

Kvaratskhelia meno brillante: Conte rivoluziona il Napoli?

L’attaccante georgiano del Napoli è in fase di ricostruzione, con un nuovo ruolo che gli ha assegnato Conte che evidentemente gli ha tolto un po’ di lucidità in zona offensiva, anche se è in linea con i numeri delle passate stagioni. Il suo umore al momento sembra essere il limite più grande: soffre molto il costante pressing degli avversari e perde vivacità con le gabbie che si creano intorno a lui.

Il profilo di Kvaratskhelia è sicuaramente uno dei più attenzionati del Napoli e spesso se lui si blocca, anche il gioco degli azzurri è fermo.

Secondo le ultime notizie, ora per Kvaratskhelia si fa dura la “salita Napoli”: Conte sta pensando anche a una clamorosa eslcusione per ridargli vitalità.

Kvaratskhelia rischia il posto: il Piano B di Conte

Conte prepara il Piano B di Kvaratskhelia. Qualora il georgiano dovesse continuare a non brillare e a essere più nervoso, la soluzione potrebbe essere il lancio dal pimo minuto di David Neres. L’attaccante brasiliano ha avuto un impatto stratosferico sul Napoli, con numeri eccezionali che confermano il grande acquisto fatto da Manna negli ultimi giorni di agosto.

Abituato a giocare come esterno destro d’attacco, ora sulla sua linea si trova un Matteo Politano in grande spolvero che ha convinto Conte che ora lo ritiene fondamentale. Quindi chi può perdere il posto è proprio Kvaratskhelia, visto che negli ultimi allenamenti il tecnico ha provato Neres proprio a sinistra.

Secondo Il Corriere dello Sport, ora Neres ha instillato il dubbio nella testa di Conte che vuole vederci chiaro e già per Empoli potrebbe adottare questa soluzione.

Futuro Kvaratskhelia: cosa filtra sul rinnovo con il Napoli

Il nervosismo e la poca lucidità di Kvaratskhelia con il Napoli potrebbero anche essere frutto del fattore rinnovo. Il georgiano è uno dei calciatori meno pagato della rosa, nonostante sia uno dei più forti e il mancato accordo con la società sta portando a un momento di frizioni interne.

Ora, però, filtra positività circa il rinnovo a cifre ben più alte di quelle attuali. Nelle prossime settimane De Laurentiis incontrerà Mamuka Jugeli e proporrà un rinnovo da 6 milioni più bonus per arrivare al primo posto dei calciatori più pagati della rosa.