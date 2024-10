Napoli: occasione dal Chelsea, un altro acquisto low cost

Si intensificano le voci riguardo il prossimo acquisto del Napoli. Un indizio arriva dall’Inghilterra, con il Chelsea pronto a trattare per cedere agli azzurri un altro calciatore. Ecco tutti i dettagli.

I Blues sono in contatto con gli agenti del calciatore ed hanno già individuato nel Napoli una potenziale sistemazione per l’esubero, che non rientra nei piani del club. Dopo Lukaku, quindi, il Chelsea sta lavorando per piazzare un altro calciatore che è fuori dal progetto di Enzo Maresca.

Può essere un acconto, insieme a Lukaku, per il colpo della prossima estate Victor Osimhen. Ecco le ultimissime riguardo questa trattativa di mercato.

Manna cerca un’opportunità per la prossima sessione di mercato, l’occasione può arrivare proprio dal Chelsea che ha messo in vendita una serie di giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore Maresca.

Calciomercato Napoli: lo prendono dal Chelsea

C’è ampia scelta in casa Chelsea, con la società che ha sotto contratto un numero considerevole di calciatori.

Ecco perché, per la prossima sessione di mercato di gennaio 2025, il club tenterà di ridurre il numero di giocatori e cedere qualche esubero che fino a questo momento non ha trovato spazio alla corte di Maresca.

Ci sono vari indiziati ma nelle ultime ore è uscito fuori anche il nome del big che è pronto a fare le valigie per salutare l’Inghilterra per trasferirsi in un’altra società europea.

A rivelare tutti i dettagli di questa operazione è il portale inglese, che ha svelato i motivi per il quale James deve lasciare il Chelsea.

James al Napoli? Indizio da Londra

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate da Give me sport, il Chelsea è a lavoro per trovare una nuova squadra all’esterno inglese Reece James.

Attualmente indisponibile a causa di un infortunio alla coscia, il laterlae classe 1999 è stato messo alla porta a causa dei continui problemi fisici. Addirittura, i fisioterapisti del club avrebbero consigliato a James di lasciare l’Inghilterra e andare a sud dell’Europa, per vivere in una città dal clima più caldo rispetto a Londra. Un modo, questo, per consentirgli di recuperare ed evitare i continui problemi muscolari.

Ed è per questo che nasce il collegamento con il Napoli di Conte, che cerca proprio un esterno come James per la fascia destra. L’operazione potrebbe andare in porto in stile Lukaku, con la possibilità di riparlarne a fine stagione, magari in estate, in un discorso più ampio che potrebbe riguardare anche Victor Osimhen.