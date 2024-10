Nuovo acquisto e cambio modulo: arriva il pupillo di Conte

Il calciomercato del Napoli è già attivo e particolarmente importante: a gennaio arriverà un nuovo colpo che farà cambiare modulo a Conte.

Il tecnico leccese è già molto contento per la rosa a disposizione, forte soprattutto della mancata partecipazione alla Champions League che ha sì tolto soldi e possibilità di un mercato molto più ricco, ma ha anche fatto sì che si potesse gestire al meglio la rosa a disposizione e creare un futuro molto più importante e roseo, con possibilità di vittoria già a partire da questa stagione.

Con il calciomercato di gennaio si scriverà un’altra pagina di futuro per il Napoli che vuole continuare a crescere e accontentare le richiesye di Conte che sono ancora tantissime.

Calciomercato Napoli, colpo sulla fascia: le ultime

Il Napoli vuole continuare con il trend positivo mostrato nelle prime partite e vuole consolidare ancora meglio le idee tattiche di Antonio Conte che ha già apportato diverse modifiche al modulo utilizzato nella scorsa stagione e sta trovando i suoi frutti positivi. Al momento il Napoli comanda la classifica e in città si inizia già a sognare lo Scudetto e grandi trofei ma il tecnico conosce bene tutte le difficoltà del caso e non intende fare voli pindarici.

Al Napoli manca ancora molto per completare definitivamente la rosa e renderla davvero perfetta e questo sta portando a novità importanti anche per il calciomercato.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, per gennaio è pronto un altro colpo per la fascia che può far cambiare di nuovo modulo a Conte.

Napoli, scelto il prossimo colpo: le ultime

Il Napoli ha bisogno di un nuovo esterno di fascia e per questo motivo Manna sta studiando diversi nomi che sono stati proposti da Conte e dal suo staff e sta provando a capire chi realmente può fare al caso del Napoli, sia a livello tattico che a livello economico.

Secondo quanto riferisce TMW, il Napoli è tornato forte sulle tracce di Amar Dedic. In estate gli azzurri si sono già informati sull’esterno del Salisburgo ma non hanno avuto tempo e disponibilità economiche per chiudere l’affare, rimandando tutto a gennaio.

I colloqui tra le parti non si sono mai fermati e da parte del calciatore c’è apertura totale al progetto Napoli. C’è da capire se la richiesta economica del Salisburgo resta di 20 milioni o può scendere.

Napoli su Dedic: Conte torna a 3 in difesa

Se il Napoli prende Dedic è possibile che Conte cambi di nuovo modulo. Nelle prime partite ciò che è mancato è stato l’apporto degli esterni a tutta fascia e la mancata solidità a centrocampo. E per questo motivo il tecnico ha deciso di passare a una difesa a 4 e di rinforzare il centrocampo.

Se dovesse arrivare Dedic, da sempre abituato a tutta fascia e calciatore dai polmoni d’acciaio e molto educato tecnicamente, il Napoli potrebbe cambiare di nuovo modulo, passare di nuovo al 3-4-3, ma poi capire chi sacrificare a centrocampo.