Raspadori via da Napoli a gennaio, c’è l’annuncio dell’agente

In arrivo un annuncio definitivo da parte dell’agente di Jack Raspadori che si è esposto proprio in queste ore in merito a quello che accadrà a gennaio.

Il calciatore del Napoli è stato messo nel mirino da diversi club già in estate, ma è da tempo che ha tanto estimatori e apprezzamenti il Jolly dell’Italia di Luciano Spalletti che non trova spazio nel Napoli di Conte. Perché è questo il clamoroso paradosso, il giocatore è più utilizzato nella Nazionale in quei pochi impegni piuttosto che con il proprio club con cui ha vinto uno scudetto.

Quest’anno con l’arrivo del nuovo tecnico sono arrivati anche nuovi giocatori e nel nuovo assetto di gioco sembra esserci poco spazio per lui. Per questo motivo che in Serie A ci sono state delle squadre che si sono fatte avanti con dei nuovi interessamenti per Raspadori che potrebbero portarlo via da Napoli già nel mercato di gennaio.

Vedremo quindi se qualcosa possa cambiare in vista delle prossime settimane perché la prossima sessione invernale si avvicina e ora possono esserci dei nuovi tentativi per prendere Raspadori dopo che in estate il Napoli ha fatto di tutto per tenerlo.

Calciomercato Juve: Raspadori nel mirino, l’annuncio

In estate il nome di Raspadori è stato accostato a Inter e Juventus in Serie A, ma il Napoli non ha mai dato il via libera per intavolare una trattativa perché Conte lo reputa comunque una pedina utile per la rosa e non vuole rinforzare le altre rivali per le zone alte di classifica.

Adesso quelle che erano voci sono confermate perché c’è anche un annuncio che riguarda il futuro di Raspadori con la Juventus che resta interessata al giocatore che è uno dei punti fermi anche della Nazionale di Spalletti.

A parlare in queste ultime ore è stato proprio Tullio Tinti, agente di Raspadori che ha rivelato quello che è l’interesse della Juventus. Il suo procuratore ha confermato che in questo momento Giacomo sta bene a Napoli, ma che non c’è nulla di strato e inaspettato a sapere che ci sia stima da parte di Giuntoli per Raspadori visto che è stato proprio lui a portarlo in azzurro.

Allo stesso tempo l’agente di Raspadori sulla Juventus ha usato la parola prematuro, confermando che in futuro occhio a quello che può accadere e vedremo se a gennaio già si possa aprire una finestra per il suo trasferimento.