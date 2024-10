Telefonata con Sarri: torna in panchina, subito contro il Napoli

Il colpo di scena di questa sosta è nel nome di Maurizio Sarri, pronto a sedersi sulla panchina di una big in Serie A.

La voce circola in merito alla telefonata con Sarri, svelata dai colleghi di Tuttomercatoweb e che vedono la possibilità di avere Maurizio Sarri come rivale diretto di Antonio Conte per lo Scudetto, per quanto riguarda il suo posto in panchina.

Subentrerebbe al posto di un tecnico a rischio esonero e che, stando ai rumors, potrebbe lasciare appunto proprio nel week-end, in questo delicato momento che sta vivendo con la sua squadra. Subito rivale del Napoli Maurizio Sarri, non appena si siederà in panchina, qualora dovesse essere confermato tutto sul suo ritorno in Serie A.

Sarri di nuovo in Serie A: allenerà subito contro il Napoli

Qualora dovesse dunque essere confermato il ritorno di Sarri in Serie A, in una delle rivali del Napoli, allora si troverà subito contro gli azzurri, alle sue prime apparizioni in panchina.

Dopo aver allenato le big d’Italia, tra la Lazio, il Napoli e la Juventus, una quarta squadra si andrebbe ad aggiungere al curriculum del tecnico di Figline, che non vedrebbe l’ora di tornare.

Come riferisce la stessa fonte, Maurizio Sarri e il suo staff sarebbero stati “pre-allertati” per subentrare poi, eventualmente, nell’immediato. Qualora la situazione in Serie A per un club in particolare, dovesse precipitare, allora Sarri arriverebbe per la rivoluzione immediata con lui in panchina.

Esonero in Serie A: Sarri il primo nome

Lo staff di Sarri lo seguirebbe nella sua nuova esperienza. L’allenatore ex Napoli potrebbe, sedendosi sulla panchina del Milan, vivere la sua prima panchina a San Siro, da allenatore dei rossoneri in Serie A, proprio contro il Napoli.

La possibilità è concreta e tutto dipenderà da quel che sarà Milan-Udinese, gara da dentro o fuori per Fonseca che, in caso di passo falso contro i bianconeri, verrebbe esonerato. Una scelta che, a quel punto, non ha altre opzioni possibili, con le chance che verrebbero esaurite per l’ex Lille.

Ultime Napoli: Conte vs Sarri, destini incrociati

Chi lo avrebbe mai detto, tornando indietro nel tempo, che Sarri e Conte potessero sedersi rispettivamente sulle panchine di due rivali storiche, rispetto a quella che è stata la loro storia. Da una parte il tecnico di Figline, che ama il Napoli sin da bambino e dall’altra, l’allenatore del Napoli che ha incarnato il DNA Juve, per poi vivere con passione e professionalità – con tanto di amore puro per la sua nuova squadra -, l’esperienza azzurra. Adesso i due, nel corso di questo campionato, potrebbero ritrovarsi contro, nel prossimo Milan-Napoli.