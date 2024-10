Rilegato ai margini del progetto tecnico della sua squadra, il giocatore avrebbe deciso di andare via ripartendo da una piazza importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, a partire da gennaio potrebbe vestirsi di bianco Marsiglia, visto e considerato che De Zerbi avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza francese di metterglielo a disposizione in vista della seconda parte di stagione. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché sulle tracce del giocatore ci sarebbe l’interesse anche del Napoli, ma l’impressione è che oramai sia stata imboccata una strada ben precisa, con il ragazzo stesso che starebbe spingendo per trasferirsi in Francia nel prossimo calciomercato.

Affare fatto con il Marsiglia di De Zerbi

È ancora presto per parlare di calciomercato, anche perché da oggi a gennaio mancano ancora due mesi ed un po’ di giorni, eppure ci sarebbe il Marsiglia che starebbe già lavorando su come ed in quale reparto andare a rinforzare la formazione di Roberto De Zerbi, che sta viaggiando a ritmi altissimi in questo inizio di stagione in Ligue 1.

L’obiettivo dell’OM non è sicuramente quello di vincere il campionato, anche perché il PSG resta la squadra più attrezzata, ma tornare in Champions League, e per farlo c’è bisogno di una rosa lunga ma soprattutto competitiva. Per questo motivo, l’allenatore italiano avrebbe già fatto le sue valutazioni, presentando al consigliere dell’Olympique Marsiglia Fabrizio Ravanelli una lista di nomi che possano fare al caso suo. Fra questi rientra anche il campione di Serie A, giocare che starebbe spingendo per andare via nel prossimo calciomercato perché ai margini del progetto tecnico della sua squadra.

Il Marsiglia può dunque cascare in piedi in questa situazione, anche perché la valutazione del centrocampista potrebbe oggi essere irrisoria rispetto al suo reale valore. Questo è un discorso che si farà poi, ma per il momento arrivano conferme in merito all’interessamento dell’OM per Arthur Melo della Juventus. A riportarlo è questa mattina in edicola Tuttosport.

Il giocatore ha scelto Marsiglia: Napoli beffato

Arthur Melo potrebbe diventare un nuovo giocatore del Marsiglia nel prossimo calciomercato. Il brasiliano non rientra più nei piani di Thiago Motta, con la Juventus che avrebbe piacere a liberarsene così da liberarsi dal pesante ingaggio dell’ex Barcellona, che ad oggi pesa a bilancio alla Vecchia Signora 5 milioni e mezzo.

In un modo o nell’altro, il centrocampista a gennaio andrà via, anche perché su di lui sempre vivo sarebbe l’interesse del Napoli, nonostante l’agente Pastorello nelle scorse ore abbia smentito ogni sorta di contatto con il club partenopeo non solo in queste settimane, ma anche proprio la scorsa estate.