Comprano Skriniar a 20 MLN, arriva a gennaio

Colpo di scena per quello che può accadere con il futuro di Milan Skriniar pronto a lasciare il Paris Saint Germain e trasferirsi in un nuovo club.

Attenzione ora a quello che può accadere perché ci sono novità molto importanti in merito al cambio di strategia che può esserci nel mercato di gennaio rispetto l’estate. Adesso ci sono diverse società pronte a farsi avanti e convincere il calciatore slovacco a gettarsi in una nuova avventura dopo che al PSG non è più considerato un punto di riferimento Skriniar.

Quest’anno Luis Enrique non ha voluto puntare su di lui e per questo motivo ha soltanto giocato 2 partite da inizio stagione e in campionato. Ora si fa sempre più difficile trovare spazio e per questo si valuta il trasferimento a gennaio dopo che già in estate è stato accostato a squadre anche di Serie A come Napoli e Juventus.

Calciomercato: Skriniar via dal PSG, la situazione

L’unico ostacolo è lo stipendio di Skriniar visto che ha firmato col PSG un contratto fino al 2028 e con ingaggio alto da 9 milioni di euro netti a stagione. Adesso servirà capire chi permetterà di garantire cifre comunque alte al giocatore, ma una possibilità può essere anche il prestito.

Intanto, i colleghi di Transfermarkt fanno sapere che Skriniar ha una valutazione di 20 milioni d euro ad oggi ed è il giocatore del campionato ad aver perso più valore in Francia. E’ molto probabile che il PSG possa accettare un’offerta di questo prezzo per un giocatore che non rientra più nei piani dell’allenatore e del club che sarebbe felice di risparmiare il suo alto ingaggio.

Ma ad oggi le possibilità sono ridotte con l’Arabia Saudita soltanto che può accontentare Skriniar dal punto di vista economico, quindi bisognerà vedere se il giocatore dovesse accettare di lasciare l’Europa, anche se al momento non sembra.

Occhio allora alla Serie A con una possibilità concreta che Skriniar firmi con un altro club italiano in prestito e ci sono diverse occasioni che vengono ora fuori come quella della Juventus. Il club bianconero ha perso per infortunio per tutta la stagione Bremer e dovrà fare a meno di lui, per questo arriverà un altro centrale.

Secondo le ultime notizie adesso la Juve può prendere Skriniar in prestito pagando metà dell’ingaggio e magari cercare di fissare un’opzione di acquisto a 20 milioni di euro che è ad oggi la sua valutazione.