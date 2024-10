Il Chelsea fa un altro regalo al Napoli: si chiude a gennaio

Ancora un colpo dal Chelsea per il Napoli di Conte, che ha messo nel mirino un altro talento dei Blues. Ecco le ultimissime riguardo questo affare.

Si intensificano i contatti con la società inglese, sull’asse Londra-Napoli può svilupparsi qualcosa. Per la gioia di Antonio Conte che, dopo Lukaku, è pronto ad accogliere in squadra un altro giocatore di proprietà del Chelsea.

Manna, infatti, sta setacciando il mercato europeo ed è alla ricerca di occasioni per la prossima finestra di mercato invernale. Il direttore sportivo degli azzurri, sta ascoltando le richieste di Antonio Conte che ha già chiarito i ruoli nel quale necessità di rinforzi.

Il mercato regala sempre delle grandi sorprese. Gli azzurri, questa volta, sono pronti a fare sul serio pre prendere un altro giocatore del Chelsea, che è finito ai margini della squadra di Maresca.

Dopo Lukaku, infatti, i Blues sono pronti a regalare anche questo calciatore che in Italia può fare la differenza ed essere un elemento utile per il gioco di Antonio Conte.

Napoli: nuovi contatti con il Chelsea, svelato il nome del nuovo obiettivo

De Laurentiis ha già fatto sapere di essere disposto ad accontentare Conte a gennaio. Il presidente, infatti, ha dato mandato a Manna di trovare i giocatori migliori da mettere a disposizione del proprio allenatore.

La richiesta di Conte è stata quella di un nuovo difensore. Con il passaggio alla difesa a 4, infatti, serve un vice Olivera a sinistra ed un altro centrale difensivo.

Ecco perché, in queste ore, è uscito fuori il nome del nuovo obiettivo del Napoli che può arrivare dal Chelsea. Si tratta del 27enne, che ha alle spalle anni di Premier League e che potrebbe tentare l’avventura in Italia per raggiungere l’ex compagno di squadra Lukaku.

Per questa ragione, il Napoli ha messo nel mirino Ben Chilwell del Chelsea. Il terzino sinistro inglese è il nome giusto per gli azzurri: ecco i motivi.

Chilwell al Napoli? I dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate dal The Sun, gli azzurri avrebbero messo nel mirino l’esterno che all’occorrenza può giocare anche esterno di centrocampo. Maresca ha escluso Chilwell che può andare a Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore è considerato un esubero per gli inglesi che vogliono privarsi dell’ex Leicester nella prossima finestra di mercato. Una vera e propria occasione per Manna che può riempira quella casella e fare di lui il nuovo vice Olivera.