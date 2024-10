Il medico teme per Lobotka: “Troppe rotture”, Napoli in apprensione

L’infortunio di Stanislav Lobotka col Napoli, accende un tema molto caldo, in Serie A.

“Troppe rotture” e il medico teme per lo stesso centrocampista slovacco, così come per chi subisce infortuni di questo tipo e in questo periodo. La situazione al Napoli, per fortuna, è ben coperta con Billy Gilmour. Ma perché dover perdere un centrocampista di questo livello?

Di questo tema si è parlato con uno dei medici più famosi nel mondo del calcio, nonché presidente dell’AMICA, ha così parlato della situazione infortuni e su Stanislav Lobotka.

Infortunio Lobotka: c’è apprensione, la notizia

Stanislav Lobotka è davanti ad una delle sue migliori stagioni e l’infortunio in Nazionale preoccupa perché Antonio Conte, nonostante la presenza di Gilmour, non riesce proprio a farne a meno dello slovacco. Basti pensare che anche in Napoli-Palermo, gara dall’ampio turn-over in Coppa Italia e qualche settimana fa, ha scelto di schierare titolare Lobotka proprio assieme allo scozzese, davanti alla difesa, affidandogli finanche la fascia di capitano.

Il Napoli spera sia una roba di poco conto, Lobotka è troppo importante per Conte. La “fortuna” vuole che il Napoli non gioca le coppe, così da non dover sovraccaricare i propri giocatori di impegni ravvicinati. Ma la situazione preoccupa comunque il medico, l’ex della Nazionale azzurra.

A prendere voce per parlare di Lobotka e sull’apprensione che circola sugli infortunati è il Professor Castellacci, ex medico della Nazionale italiana di calcio, che ha parlato in radio quest’oggi.

Le parole del medico sull’infortunio di Lobotka

Precisamente ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha preso voce il Professor Castellacci. Ecco cos’ha detto riguardo l’infortunio di Stanislav Lobotka: “Serve una diagnosi chiara, altrimenti parliamo del nulla. Bisogna capire di che tendine parliamo, quale è stato coinvolto eventualmente nell’infortunio o se si tratta di un problema di natura muscolare. Servono esami strumentali, li sosterrà il Napoli per capire cosa è successo a Lobotka”.

Gli azzurri in ogni caso torneranno in campo con l’Empoli e quasi sicuramente Lobotka non sarà dei convocati. Toccherà capire però come arriva a Napoli e quale sarà il responso ufficiale della società, a seguito appunto degli esami strumentali.

Il motivo dell’infortunio di Lobotka: Gilmour pre-allertato

Gilmour pre-allertato, in ogni caso, per giocare al posto di Stanislav Lobotka. Ma dei troppi infortuni ne ha parlato il Professor Castellacci: “Troppi infortuni, proprio ieri ho terminato il congresso con AMICA e abbiamo discusso di questo. Ci sono infortuni eccessivi perché si gioca troppo, giocare tanto usura i calciatori, porta gli stessi a rompersi di continuo. Strutture muscolari e articolari, permettono i calciatori a non sopportarle le 70-80 partite all’anno”.