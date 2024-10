Infortunio Napoli, è peggio del previsto: quante partite salta

Situazione difficile in casa Napoli perché scatta l’allarme dopo quello che è accaduto. Diversi infortuni hanno colpito la squadra di Antonio Conte che ora dovrà fare a meno di diversi titolari per alcune gare.

Secondo le ultime notizie non ci sono aggiornamenti positivi in merito a quella che è la vicenda che ha colpito alcuni giocatori del Napoli, uno in particolare, che ora rischia di dover stare fuori per diverso tempo. Adesso Antonio Conte deve correre ai ripari e cercare di contenere questo allarme infortuni in casa Napoli.

Perché sono diversi i giocatori non al meglio della forma e che hanno saltato alcune partite in questo inizio di stagione, occhio ora a quello che può accadere da un momento all’altro perché c’è la concreta possibilità che possa arrivare una scelta davvero difficile da parte dell’allenatore che dovrà rinunciare ad alcuni giocatori infortunati nel Napoli.

Infortuni Napoli, le condizioni e i tempi di recupero

Infortunati Meret e Lobotka nel Napoli e ora c’è il rischio che i giocatori possano essere indisponibili per qualche partita in più del previsto. La speranza è che nelle prossime ore possano arrivare delle notizie positive per lui.

Non una buona notizia quella che arriva da Sky Sport e che riguarda l’infortunio di Lobotka dopo quello di Meret che mettono apprensione in casa Napoli. Perché il portiere titolare e tanto discusso nei mesi scorsi è stato decisivo in più occasioni nelle prime partite di campionato e ora sta fermo da alcune settimane per un problema muscolare che sembra costringerlo a stare fermo ancora per diverso tempo.

Ora non arrivano notizie positive pure per l’infortunio di Lobotka in Nazionale con la sua Slovacchia. Secondo le ultime notizie, infatti, ci sono stati degli aggiornamenti in merito a quello che è accaduto al ginocchio del giocatore e Sky Sport conferma che non ci sarà per la prossima partita contro l’Empoli.

Una gara delicata per gli azzurri dopo la sosta. Adesso bisognerà puntare su uno dei nuovi arrivati, perché Conte ha voluto fortemente Billy Gilmour e per lui è in arrivo la grande occasione di partire titolare. Non è ancora chiaro che infortunio ha accusato Lobotka ma c’è la conferma che dovrà stare fermo per un po’ di tempo e ora c’è il rischio anche che possa saltare qualche sfida importante che sono in arrivo nelle prossime settimane.