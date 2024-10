Italia, Spalletti deluso: fa fuori 2 calciatori, i sostituti

La nuova Italia sta facendo i primi passi e sembra andare anche meglio del previsto. Dopo la delusione degli Europei il ct Luciano Spalletti ha dato una sterzata decisiva al progetto e ora ci sono cambiamenti in atto.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro per la Nazionale, perché ci sono novità in vista proprio nelle prossime ore con il commissario tecnico che ha stravolto tutto dopo gli Europei cambiando la formazione con un nuovo modulo e convocati diversi rispetto i mesi precedenti.

Adesso è un’Italia più giovane, fisica e con tanta determinazione in più e voglia di rivalsa. Alla guida c’è il suo condottiero Luciano Spalletti che ha dimostrato in pochissimo tempo ancora una volta quanto sia uno dei migliori allenatori in circolazione. Occhio però a quello che può accadere per il prossimo mese.

Una situazione di entusiasmo sta vivendo ora l’Italia perché Spalletti con i suoi ragazzi e il nuovo modulo è riuscito ad ottenere solo risultati positivi con le 3 vittorie contro Israele (2 volte) e Francia, più il pareggio beffardo per 2-2 con il Belgio dopo che la Nazionale era riuscita ad andare subito avanti 2-0 in pochi minuti e dominare, solo l’espulsione di Pellegrini ha portato gli avversari al pari finale.

Italia, convocati Spalletti: cosa cambierà

Da queste partite ci sono state delle analisi che ha fatto il ct Spalletti su alcuni calciatori in vista della prossima pausa Nazionali di novembre dove ci sarà una nuova lista convocati dell’Italia. Perché sembra che qualche cambiamento ci sarà in vista delle prossime partite decisive per il passaggio turno di Nations League.

Infatti, nelle ultime due partite l’Italia andrà ad affrontare in trasferta Belgio e Francia e basterà solo 1 punto per accedere alla fase ad eliminazione diretta. E’ arrivato già un indizio da parte di Spalletti sui prossimi convocati dell’Italia. Perché il ct ha parlato in conferenza e svelato quella che è la sua idea su alcuni giocatori.

Grandi elogi da parte di Luciano Spalletti per Baldanzi e Federico Chiesa che stanno crescendo nella continuità del minutaggio e delle prestazioni con i rispettivi club. Un chiaro segnale quindi su quello che può accadere perché a ricevere una chiamata potrebbero essere proprio loro.

Baldanzi e Chiesa possono essere convocati dall’Italia di Spalletti per le partite con Belgio e Francia al posto di Pellegrini/Zaniolo e di Raspadori che non sembra aver lasciato il segno nell’ultima sfida e a Napoli ha perso il posto.