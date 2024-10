Kvaratskhelia firma grazie alla clausola: annuncio di Sky

Ultimissime di calciomercato Napoli sul futuro di Kvaratskhelia. Tifosi in attesa di novità dopo le indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, riguardo la firma del calciatore.

Protagonista di questa prima parte di campionato con gli azzurri, la crescita di Kvaratskhelia è fuori discussione. Infatti, in questi mesi il calciatore è cresciuto ulteriormente inserendosi alla perfezioni negli schemi tattici di Antonio Conte che ha fatto di Kvara un leader tecnico indiscusso.

Intanto, in città continua a circolare la voce riguardo i problemi relativi al possibile rinnovo di Kvaratskhelia che non ha ancora firmato. Nonostante il contratto lungo, lo stipendio del georgiano è considerato troppo basso dall’entourage che è a lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare le parti.

Un tira e molla continuo, la trattativa con il Napoli per il rinnovo di Kvaratskhelia. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo questo affare, che rischia di complicare i piani futuri della società.

Una situazione simile a quella vissuta con Victor Osimhen, anche se per il momento il georgiano è concentrato su questa stagione ed attende novità dalla società che dovrà riconoscergli uno stipendo importante a Kvaratskhelia.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli: le ultimissime notizie

Continuano ad uscire fuori delle indiscrezioni che riguardano questo affare, che tiene banco all’interno dell’ambiente azzurro.

Dovrà essere De Laurentiis in persona a trovare una soluzione e ad accontentare Kvaratskhelia che chiede uno stipendio al Napoli di 8 milioni a stagione. Una cifra considerevole ed importante che in questo momento il club non ha intenzione di dare.

Servirà tempo per limare i dettagli sull’affare con il blitz a sorpresa degli agenti che potrebbe cambiare lo scenario anche in vista del mercato di gennaio 2025.

Ecco l’annuncio da parte del giornalista di Sky Sport riguardo la possibile svolta nella trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia.

Napoli: novità su Kvaratskhelia

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Sport Live, ha fatto il punto della situazione riguardo la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia.

“Quale futuro per Kvaratskhelia?

“Da quello che mi risulta, le parti si dovrebbero incontrare a fine ottobre. C’è la volontà di trovare un accordo anche se c’è una distanza fra domanda e offerta. Gli azzurri hanno messo sul piatto 6 milioni di euro all’anno ma il calciatore ne ha chiesti 8. Il Napoli non credo che alzerà l’offerta, penso sia il massimo sforzo da parte della società che vuole riconoscere a Kvara uno stipendio importante, a dimostrazione dei suoi anni fatti fino a questo momento in azzurro”

“Come si può sbloccare la trattativa? Una soluzione c’è ed è quella della clausola rescissoria. Può essere una strategia per consentire a Kvaratskhelia di lasciare Napoli la prossima estate, quindi inserire un prezzo abbordabile per qualsiasi società. E’ la chiave possibile per sbloccare questa trattativa che si preannuncia davvero lunga”.