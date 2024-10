Lobotka, l’infortunio preoccupa Conte: svelati i tempi di recupero

La mente, il genio, del Napoli di Antonio Conte, Stanislav Lobotka, sta tenendo tutto col fiato sospeso dopo la partita di ieri sera.

Il centrocampista slovacco è infatti uscito all’83esimo di Azerbaigian-Slovacchia a causa di problema fisico che preoccuperebbe e non poco l’allenatore salentino. La speranza è che l’aver lasciato il campo non appena avvertito il fastidio possa aver scongiurato guai peggiori, ma l’impressione è che invece Lobotka potrà essere indisponibile per diverse partite.

Fasciarsi la testa prima del tempo, però, ha poco senso, motivo per il quale non resta altro che aspettare i risultati degli esami ai quali si sottoporrà nelle prossime ore il giocatore del Napoli per capire poi il da farsi.

Infortunio per Lobotka, Conte preoccupato

Sembrava essere andato tutto liscio nel corso di questa sosta, ma proprio all’ultimo la situazione si è ribaltata. All’84esimo minuto di Azerbaigian-Slovacchia, infatti, Stanislav Lobotka ha lasciato il campo dolorante per via di un infortunio che ha lasciato tutti col fiato sospeso dalle parti di Napoli e dintorni.

Nelle prossime ore il centrocampista slovacco si sottoporrà ad una serie di esami strumentali che faranno chiarezza sulle sue condizioni, che nel frattempo preoccupano e non poco Antonio Conte in vista dei prossimi impegni stagionali della sua squadra. Potrà anche darsi che Lobotka abbia avvertito un semplice risentimento, ma per evitare di farsi trovare impreparato l’allenatore salentino starebbe studiando tutte le soluzioni tattiche, e tecniche, per sostituirlo.

Ma in tutto questo, cosa si è fatto Lobotka? Come anticipato, bisogna aspettare i risultati degli accertamenti per capire con precisione cosa ha portato il centrocampista del Napoli ad alzare bandiera bianca ieri sera a pochi minuti dalla fine della partita della sua Slovacchia, ma stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, dovrebbe trattarsi di un problema muscolare, al flessore della coscia destra per la precisione.

Lobotka KO: svelati i tempi di recupero

Nella giornata di oggi Stanislav Lobotka tornerà in Italia per sottoporsi al consueto iter di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni dopo l’infortunio al flessore di ieri sera.

Inutile dire che al momento poco si conosce dell’entità di questo problema, così come i rispettivi, ed eventuali, tempi di recupero che il giocatore del Napoli dovrà osservare per poi tornare al 100% una volta smaltito questo fastidio. L’idea, comunque, riporta questa mattina Il Corriere dello Sport, è che Lobotka possa saltare per precauzione la trasferta di Empoli di domenica, nella speranza, ovviamente, che quella del Castellani possa essere l’unica partita che dovrà saltare. Staremo a vedere.