Napoli: un’altra tegola per Conte, svelati i tempi di recupero

Pessime notizie per Antonio Conte, che deve fare i conti con questo nuovo problema. L’allenatore del Napoli perde per infortunio un altro big, ecco tutti i dettagli.

Come spesso accade, la sosta per le Nazionali non porta bene al Napoli. Da sempre contrario a questa interruzione, per Aurelio De Laurentiis un’altra grande beffa così come per il tecnico Antonio Conte che al rientro dovrà prepare i suoi per degli appuntamenti importanti.

Dopo l’Empoli, infatti, il Napoli sarà chiamato ad affrontare delle sfide difficili ed insidiose, che diranno tanto sulle ambizioni degli azzurri in campionato. Intanto, il tecnico attende fiducioso l’evolversi della situazione riguardo l’infortunio del giocatore che si è fatto male con la propria Nazionale.

Infortunio durante la sosta delle Nazionali per il giocatore del Napoli. Il club è in attesa di comunicazioni da parte della Federazione, tifosi in apprensione per conoscere meglio le condizioni fisiche del big.

Sfortuna Napoli: si ferma un big con la Nazionale

Una vera e propria tegola si abbatte sul Napoli. Fulmine a ciel sereno per gli azzurri che devono fare i conti con questo infortunio che rischia di stravolgere i piani di Antonio Conte.

L’allenatore è in attesa di aggiornamenti dallo staff medico azzurro, che dovrà valutare bene il calciatore che nelle prossime ore sarà a Napoli per svolgere tutti gli accertamenti di rito.

Non ci sono ancora notizie certe riguardo l’entità del problema, con il giocatore che è uscito dal campo prima della fine della partita. Adesso servirà un po’ di tempo prima di capire quali saranno i tempi di recupero, di certo è in forte dubbio per la trasferta di campionato contro l’Empoli.

Conte, infatti, prima di rischiarlo ci penserà dieci volte anche perché dopo la sfida contro i toscani il Napoli sarà chiamato ad una serie di appuntamenti molto attesi con le sfide contro: Milan, Atalanta, Inter e Roma.

Napoli: cosa è successo a Lobotka?

Infortunio per Lobotka durante la partita Slovacchia-Azerbaigian. Il centrocampista si è fatto male nella gara valida per la Nations League, vinta dalla sua Nazionale per 3 a 1.

Quando torna Lobotka?

Nelle prossime ore sarà in Italia e farà ritorno a Napoli per svolgere ulteriori esami che chiariranno meglio i tempi di recupero.

Infortunio da valutare per il calciatore, che ha chiesto la sostituzione al ct Calzona. Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di un risentimento al flessore della coscia. La situazione andrà monitorata. Di certo, per il Napoli sarebbe una grave perdita anche in vista delle prossime gare di campionato.