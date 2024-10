Calciomercato: affare Meret-Donnarumma, l’annuncio gela i tifosi

L’annuncio gela i tifosi per quanto annunciato sull’affare legato al portiere del Napoli, in quelle che sono le dichiarazioni di quest’oggi.

Sta lavorando al rientro Alex Meret, con la possibilità di tornare e stringere i denti già nella sfida contro l’Empoli, anche se Caprile si è fatto trovare pronto e vuole giocarsi le sue chance da titolare del Napoli.

Al centro delle critiche, quest’anno Meret si stava riguadagnando la fiducia dei tifosi, tanto da giocare una delle prime parti di stagioni migliori, per quanta affinità si è creata tra tifoseria e stesso portiere. Ma una notizia, con dichiarazioni di quest’oggi, hanno spiazzato i tifosi azzurri proprio per la situazione legata a Meret.

Affare Meret-Donnarumma, l’annuncio spiazza i tifosi

Chissà che lo stesso Caprile non possa ritagliarsi uno spazio anche in futuro da numero uno azzurro, come portiere titolare del Napoli. E infatti, è nell’affare Meret-Donnarumma che i tifosi azzurri ascoltano quelle che sono le parole di quest’oggi, in radio, proprio in vista del futuro.

Occhio alle possibilità perché va ricordato che lo stesso Alex Meret è in scadenza e, già a gennaio, potrebbero venir fuori alcune questioni legate alla sua cessione.

Di questo e di molto altro si è parlato a Radio Kiss Kiss, nel corso della giornata, con chi suggerisce ad Alex Meret di andare via dal Napoli. E a farlo, in diretta, è l’ex portiere e attuale opinionista sportivo, Nando Orsi.

Addio Meret al Napoli: il suggerimento e le dichiarazioni

A prendere voce, sull’addio di Alex Meret, è l’ex portiere Fernando Orsi. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha così consigliato il portiere del Napoli: “A questo ragazzo consiglio di andare via. Secondo me è il Napoli a non credere su di lui. Tentennano sempre sul rinnovo, il rapporto con la città non è dei migliori, Alex è sempre sotto critiche feroci su qualsiasi cosa faccia. Purtroppo a volte i buoni vengono presi per cogl***i, a questo punto, gli farebbe bene andare fuori. Meriterebbe di giocare per una squadra di livello come il PSG, perché stiamo parlando di un grandissimo portiere”.

Meret, intreccio col PSG: le ipotesi

Qualora Meret dovesse lasciare il Napoli, lo farebbe solo per trovare titolarità altrove. Ma in effetti non è poi così da escludere l’idea di vedere Meret al PSG, ma con Donnarumma a dire addio, visto che anche in Francia non è che siano stati sempre così “morbidi” con uno dei portieri più forti al mondo. E se poi Donnarumma tornerà in Serie A, occhio alle diverse piste, perché arriverebbe in prestito con opzione. Sempre, ovviamente, se il portiere italiano e capitano della Nazionale, accetterà di calare le proprie pretese economiche sull’ingaggio.