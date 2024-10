Calciomercato: ecco il “supereroe” giapponese, l’annuncio

Il calciomercato del Napoli passa dal Giappone, secondo quanto annunciato direttamente per voce diretta azzurra.

Il “supereroe” del Giappone, così lo definisce il Napoli, quello che sta andando a cercare e prendere per gennaio o comunque in futuro, secondo quanto rivelato nel corso della mattinata per fonte diretta dagli azzurri, ai microfoni de Il Corriere dello Sport.

Uno dei gioielli del calcio giapponese che sta prendendo il sopravvento negli ultimi anni per quanto di straordinario stanno facendo i calciatori asiatici che sono sparsi per l’Europa, potrebbe adesso finire in Serie A. Se da una parte è stato un flop alla Lazio con Kamada – avvicinato al Napoli prima dell’approdo in biancoceleste – un altro dei calciatori che brillando in Premier League, potrebbe finire tra le ipotesi del Napoli. Ma non è il solo.

Calciomercato: colpo nipponico, l’annuncio del Napoli

Non è il solo, il gioiello che costa quasi 50 milioni, a far gola al Napoli e ai diversi top club d’Europa.

In Giappone la crescita è esponenziale per i diversi calciatori asiatici che stanno ben figurando in giro per il mondo, facendo bene poi anche nelle uscite con la Nazionale nipponica. Tant’è che in Premier League, chi si è accorto di lui, vede la valutazione di calciomercato schizzare alle stelle e chi lo prenderà, dovrà sborsare milioni e milioni.

A prendere voce su tale questione è Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, che ha parlato del grande colpo dal Giappone. Così come fatto con Kim, il Napoli aprirebbe una strada a dir poco interessante e fruttuosa, per diversi motivi.

Scelta fatta: Bianchini annuncia le intenzioni del Napoli

Quelle che seguono, sono le parole di Tommaso Bianchini, che parla di quello che è il colpo di calciomercato dal Giappone: “Diciamo che l’Asia è un’area importante che vorremmo scoprire. Mi farebbe piacere e soprattutto ci farebbe comodo un “supereroe” dal Giappone”.

Tra i diversi nomi che piacciono al Napoli, sicuramente figura quello di Mitoma. Il calciatore, di proprietà del Brighton, è il miglior giocatore della Nazionale giapponese. Ma ha una valutazione di mercato troppo elevata. E oltretutto, per la difesa – nome più realizzabile per rinforzare la rosa di Antonio Conte -, c’è invece Ko Itakura, difensore della Bundesliga che piaceva sin dai tempi di Kim, quando venne sostituito poi nell’annata disastrosa con Rudi Garcia in panchina.

Colpo dal Giappone: c’entra un motivo che lo lega al Napoli

C’entra un motivo, che lo lega al Napoli, il colpo dal Giappone. Come spiega Bianchini, il Napoli si sta “brandizzando” a livello internazionale. Tant’è che le vendite, svelate dalla stessa figura interna del Napoli, hanno permesso alla SSCN di riuscire a guadagnare milioni e milioni anche in Corea del Sud, quando c’è stato il boom di Kim e che ha portato, diversi tifosi coreani a diventare tifosi del Napoli, da quel momento in poi.