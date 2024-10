Dal Napoli al Manchester City: sarà il sostituto di Guardiola

Pep Guardiola ha il contratto in scadenza nel 2025 con il Manchester City: lascerà a fine stagione e hanno già scelto il sostituto.

Il club inglese ha vinto tantissimo negli ultimi anni, ha fatto benissimo sia in Premier League che in Champions League e ha fatto sì che Pep Guardiola potesse crescere e migliorare ancora di più il suo palmares e formare anche calciatori giovanissimi che oggi stanno scrivendo pagine di storia e stanno facendo la differenza a livelli mondiali.

Guardiola è uno dei migliori allenatori al mondo e negli anni è diventato il desiderio di tutti i top club mondiali. Nella sua recente intervista a Che Tempo Che Fa ha dichiarato di non conoscere ancora il suo futuro e ha aperto anche le porte all’addio al Manchester City.

Guardiola lascia il Manchester City: le ultime

Pep Guardiola ha allenato con grandissimi risultati Barcellona, Bayern Monaco e il Manchester City, vincendo tutto quello che era possibile vincere da allenatore. Dai campionati alle Champions League, passando per i Mondiali per Club. Sempre con una filosofia di gioco ben precisa e una voglia costante di trovare la perfezione.

Ha ancora moltissimi anni davanti a sé e per questo motivo potrebbe cambiare squadra al termine della stagione. Guardiola ha un contratto ricchissimo con il Manchester City che, però, scadrà alla fine della stagione e potrebbe non essere rinnovato.

Secondo le ultime notizie di mercato, il sostituto di Guardiola potrebbe essere un allenatore che è stato accostato anche al Napoli.

Dal Napoli al Manchester City: il sostituto di Guardiola

Il Manchester City può salutare Pep Guardiola a fine stagione. L’obiettivo del club inglese è quello di continuare sulla falsariga portata avanti dal tecnico spagnolo e per questo motivo vuole affidare la panchina a un nuovo allenatore giovane e con molte idee in canna che possano servire a continuare ciò che Guardiola ha cominciato e portato avant con molto lavoro.

Secondo quanto riporta il Mirror, ora il Manchester City è interessato a Ruben Amorim. L’attuale allenatore dello Sporting Lisbona si sta distinguendo in Portogallo proprio per le sue idee di gioco e per la qualità della sua squadra, ora temibile a livello europeo.

Prima della firma di Antonio Conte con il Napoli, Ruben Amorim era un nome circolato anche nell’orbita dei partenopei, ma poi De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina a un allenatore di grandissima esperienza e carisma.

Quale futuro per Guardiola?

C’è chi lo sogna in Serie A e chi conosce la realtà e non sogna nemmeno. Pep Guardiola e il calcio italiano probabilmente sono due rette che non si incontreranno mai, per evidenti questioni economiche.

E allora ecco che si apre la strada della nazionale spagnola, non prima di un anno sabbatico. Dopo il Mondiale del 2026, Pep Guardiola potrebbe firmare con la Spagna e completare il cerchio della sua carriera nel miglior modo possibile.