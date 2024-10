Furia De Laurentiis, grave danno al Napoli: “Ha smadonnato”

Il Napoli è pronto a tornare in campo per provare a vincere ancora e tenersi stretta la vetta della classifica: ma ora De Laurentiis è su tutte le furie.

Gli azzurri con Antonio Conte sono stati bravi a mettersi sin da subito sopra tutte le avversarie, pur avendo iniziato male la stagione con la sconfitta di Verona. Il lavoro sul campo, però, è stato eccezionale e ha portato a grandi miglioramenti che sono diventati fondamentali per mettersi ora al primo posto e gestire la classifica. Il ritorno in campo dopo la sosta nazionali non sarà semplice perché tutti i fari saranno puntati sul Napoli che vuole provare a vincere anche contro l’Empoli per tenere la vetta della classifica.

Intanto, però, si parla di un De Laurentiis su tutte le furie e che sta prendendo decisioni importanti circa il futuro di acuni calciatori.

Napoli, De Laurentiis furioso: svelato il motivo

La situazione del Napoli in questo momento è molto felice e tranquilla, anche se si sta per entrare in un momento estremamente delicato che rischia di compromettere il cammino positivo del club azzurro.

Le vittorie del Napoli sono state importanti per prendersi la vetta della classifica e per far sognare in grande Antonio Conte e tutta la piazza azzurra che ora vuole tornare a vincere lo Scudetto.

Secondo le ultime notizie, Aurelio De Laurentiis non è assolutamente contento di quanto sta accadendo: il patron del Napoli si scaglia contro tutti.

Infortunio Lobotka, la reazione di De Laurentiis è uno show

Il Napoli ha appena perso Stanislav Lobotka per infortunio. Il centrocampista slovacco è il faro della squadra di Conte, è l’uomo che comanda e gestisce il gioco al centro del campo e il vero insostituibile per le geometrie che riesce a dare. Lo stesso vale per la Slovacchia di Calzona. L’ex allenatore del Napoli lo ha utilizzato per entrambe le partite di Nations League e al secondo impegno, al minuto 83, lo ha dovuto sostituire per un problema muscolare.

De Laurentiis è su tutte le furie per l’infortunio di Lobotka. Il giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato, ai microfoni di CalcioNapoli24 ha detto la sua sul ko dello slovacco, immaginando anche la reazione non proprio pacata del presidente del Napoli.

“Avrà smadonnato come un dannato per l’infortunio di Lobotka“, ha rivelato il giornalista, concludendo “mi sono arrabbiato io, figuriamoci lui“.

I tempi di recupero di Lobotka

Le condizioni di Stanislav Lobotka dopo l’infortunio non sono ancora note ufficialmente. I tifosi vivono con tribolante attesa l’esito degli esami e in molti stanno anche chiamando l’aiuto dall’alto – San Gennaro ci perdonerà – nella speranza che non sia nulla di particolarmente serio.

Secondo Manuel Parlato, infatti, Lobotka resterà fuori per 2 settimane al massimo, saltando le partite contro Empoli e Lecce di Serie A, per poi farsi trovare pronto per il tour de force contro tutti i top club di Serie A.