Infortunio Lobotka: l’esito degli esami, quanto tempo starà fuori

C’è attesa, in casa Napoli, riguardo l’infortunio di Lobotka. Il centrocampista ha svolto un primo accertamento con lo staff medico della Nazionale slovacca. Ecco le prime impressioni riguardo i tempi di recupero.

La sosta delle Nazionali colpisce ancora il Napoli. L’allarme per gli azzurri è scattato durante la partita di Nations League Azerbaigian-Slovacchia. Sul finale di partita, infatti, Lobotka ha chiesto il cambio per un problema fisico.

La notizia, rilanciata sui social, ha mandato su tutte le furie i tifosi azzurri che adesso attendono di conoscere le condizioni fisiche del centrocampista, che in questa prima parte di campionato è stato uno dei migliori del Napoli.

C’è preoccupazione riguardo i tempi di recupero di Lobotka, che ha già svolto un primo esame con lo staff medico della sua Nazionale.

Ecco i primi aggiornamenti sull’infortunio di Lobotka, che tiene in appresione tutto l’ambiente azzurro.

Conte attende con fiducia il responso da parte dei medici ma c’è già un primo indizio che arriva dalla Slovacchia.

Infatti, prima di tornare a Napoli, Lobotka ha svolto un primo esame nel quale sono emerse delle indicazioni riguardo l’infortunio al flessore.

C’è una novità importante anche sul possibile rientro di Lobotka, che fino a questo momento è stato il leader tecnico indiscusso della squadra azzurra.

Infortunio Lobotka: l’esito dell’ecografia, i dettagli

E’ l’edizione odierna di Repubblica Napoli a fare il punto della situazione riguardo l’infortunio di Lobotka, che si è fatto male nel corso della partita di Nations League della Slovacchia contro l’Azerbaijan.

Rientrato a Bratislava da Baku, il centrocampista ha svolto l’ecografica per valutare il problema accusato al flessore. Secondo le prime indiscrezioni, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Loboka potrebbe saltare la gara contro l’Empoli per tornare a disposizione nella sfida contro il Lecce della prossima settimana. L’obiettivo di Conte è averlo a disposizione per il big match del 29 ottobre contro il Milan.

Si attende, comunque, l’esito della risonanza che Lobotka dovrà svolgerà quest’oggi presso la clinica Pineta Grande. Solo dopo questo esame, lo staff medico azzurro darà il responso completo sui tempi di recupero del calciatore azzurro che, nel caso peggiore, rischia di stare fermo ai box per un mese e mezzo.