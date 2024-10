Infortunio Lobotka: tempi di recupero svelati, quanti big match salta

Situazione difficile in casa Napoli legata all’infortunio di Stanislav Lobotka perché il centrocampista slovacco è tornato infortunato dagli impegni con la Nazionale e starà fuori diverso tempo.

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda quello che è stato l’infortunio di Lobotka che ha fatto infuriare e non poco tutti in casa Napoli perché il club azzurro ha perso il giocatore per aver affaticato troppo il proprio corpo per partite di Nations League di livello per nulla alto e importante visto che si è sfidata la Slovacchia contro l’Azerbaigian.

Una prima diagnosi era stata fatta, ma ora arrivano conferme in merito a quello che è accaduto a Lobotka e quanto tempo dovrà stare fuori. Perché il giocatore ha accusato un problema alla coscia e ora i tempi di recupero sembrano più lunghi del previsto, tanto che dovrà stare fuori davvero per diverso tempo e non riuscirà a recuperare per le prossime partite.

Infortunio Lobotka: quante partite salta

Rientrato dagli impegni con la Nazionale ha dovuto aspettare le solite ore per poi andare a fare i dovuti esami e scoprire quanto tempo resterà fuori Lobotka dopo l’infortunio con la Slovacchia. Adesso arrivano aggiornamenti molto importanti che riguardano questa situazione.

Perché il calciatore in questo momento non sarà a disposizione e occhio ora a quante partite non sarà a disposizione di Antonio Conte che non ha per niente preso bene la notizia dell’infortunio di Lobotka. Adesso si cerca di capire quello che può accadere nelle prossime ore perché ci sono degli aggiornamenti in merito a cosa accadrà.

Sicuramente non prenderà parte ai prossimi impegni del Napoli che deve affrontare Empoli e Lecce nelle prossime due gare di Serie A e non ci sarà sicuramente Lobotka che dovrà stare fermo almeno un paio di settimane dopo la distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro riscontrato dagli esami strumentali.

Stando a quanto è stata comunicata la diagnosi dalla SSC Napoli lo stop di Stanislav Lobotka sarà di qualche settimane e per questo motivo il giocatore salterà sicuramente un paio di partite o forse di più.

Dopo Empoli e Lecce, infatti c’è il rischio che Lobotka possa essere out anche per Milan-Napoli e tornare magari a inizio novembre quando ci sarà la partita contro l’Atalanta da parte del Napoli. Vedremo quelle che saranno le prossime settimane con aggiornamenti sullo slovacco.