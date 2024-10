La Juve beffa il Napoli a gennaio: lo convincono così

Il calciomercato della Juve passa per il Napoli e Cristiano Giuntoli ha voglia di beffare gli azzurri.

Vuole convincere il calciatore che viene usato poco da Antonio Conte, per dargli la possibilità di diventare punto fermo della sua Nazionale, riuscendo a giocare molto di più, anche se da rivale dell’attuale squadra con la quale ha vinto uno Scudetto che ha cambiato per sempre la storia della città, nel 2022/2023.

Ma il futuro potrebbe clamorosamente vederlo protagonista alla Juventus. Seguito anche in passato dai bianconeri, adesso Cristiano Giuntoli è pronto a convincere sia lui che il Napoli, prendendolo a gennaio.

Calciomercato Juve: colpo a gennaio dal Napoli

Chissà se sarà d’accordo Aurelio De Laurentiis, ma per le giuste cifre, ciò di cui parlano su Tuttomercatoweb, può concretizzarsi. L’affare lo vedrebbe alla Juve per le cifre che De Laurentiis chiede, senza andare al ribasso.

A quel punto, malgrado il cederlo alla Juventus come diretta concorrente, di fronte a cifre importanti, il Napoli farà un sacrificio. Un sacrificio che poi andrebbe a permettere alla squadra di Antonio Conte di rinforzare ulteriormente l’attacco, anche se per ora il giocatore pare intoccabile.

Come detto dal collega Carlo Alvino infatti, vicinissimo alle notizie del Napoli, difficilmente calciatori come Simeone e Raspadori saranno pedine “sacrificate” e usate per rinforzare una rivale. Da capire però per entrambi, di fronte alla volontà di giocare e ad alti livelli, quali saranno le proposte in arrivo e soprattutto le loro volontà di firmare o meno per la Juve.

Napoli: via e con destinazione alla Juve per giocare di più

A dire la verità, quello che si vede in Nazionale, è un Raspadori completamente diverso da quello che si vede al Napoli. In “azzurro partenope”, al contrario di quanto gli riesce con la maglia della Nazionale, riesce ad esprimersi meno bene di quanto si è visto tra Israele e altri impegni. Giacomo Raspadori è il 10 della Nazionale che non riesce ad essere 10 nel Napoli. Chiuso da Lukaku, chiuso da Kvaratskhelia e senza un ruolo fisso nella formazione di Antonio Conte, al momento Raspadori risulta essere “di più” in questa rosa. Certo, sempre meglio averlo, ma al calciatore non si potrà chiedere sempre di aspettare. Motivo per cui, spiegano dalla stessa fonte, Giuntoli è pronto all’assalto per convincere Raspadori e portarlo da Thiago Motta, a gennaio.

Le cifre dell’affare in attacco per la Juve

Secondo quelle che sono le intenzioni del Napoli, non ci sarà alcun sconto su Raspadori. Si parte su una base di almeno 25-30 milioni di euro, cifre vicino a quelle che spese il Napoli quando lo prelevò dal Sassuolo. La Juventus, così come chi vorrà prenderlo, è avvisata.