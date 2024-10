Napoli, Osimhen firma con un altro club: la decisione

Dopo aver fatto parte della storia del calcio Napoli vincendo da protagonista il terzo scudetto della storia del club e da capocannoniere di quella stagione in Serie A ora è pronto all’addio definitivo.

Ci sono notizie molto importanti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché l’attaccante nigeriano continua a rilasciare dichiarazioni ora che ha iniziato questa nuova avventura con la maglia del Galatasaray.

Perché Victor Osimhen ha rotto definitivamente i rapporti con il Napoli e andrà via nel 2025. Ormai non è più un segreto e difficilmente andranno diversamente le cose tra il club azzurro di Aurelio De Laurentiis e il bomber nigeriano che ha tanta voglia di fare un ulteriore salto di qualità.

Adesso arrivano aggiornamenti su quello che può essere il futuro di Osimhen che è pronto a concludere questa stagione con la maglia del Galatasaray e poi andare a firmare con un nuovo club.

Tornerà a Napoli dopo il prestito e con il club azzurro ha un accordo per poter prolungare fino al 2027 il suo contratto con l’inserimento di una clausola rescissoria da 75 milioni di euro accessibile a diversi club che vorranno investire su di lui.

Calciomercato Napoli: Osimhen va via

Osimhen è pronto a lasciare Napoli perché ci sono novità in merito a quello che può accadere da un momento all’altro con il giocatore che può ora decidere di andare a firmare con un nuovo club.

Ad ammetterlo dei contatti con altri club è stato direttamente Osimhen che ha rivelato il retroscena di calciomercato riguardo quella che poteva essere la sua scelta definitiva di lasciare Napoli per approdare in un altro club, poi però è arrivato il Galatasaray.

Osimhen poteva accettare le offerte di Chelsea, PSG o in Arabia Saudita che sono stati i club che si sono fatti avanti nelle ultime settimane di mercato, poi alla fine però ha scelto di andare in prestito in Turchia e avrà un anno in più per trovare la giusta sistemazione in vista del prossimo anno. Il 2025 sarà sicuramente l’anno dell’addio da Napoli.

Diverse le società che stanno osservando attentamente Victor Osimhen e ora può diventare una grande occasione per tante squadre in Europa che vogliono provare a prendere il giocatore.

I prossimi mesi saranno quelli decisivi per il suo agente per trovare nuove società e lui prenderà la decisione definitiva, sicuramente lascerà Napoli Osimhen e ora occhio a quello che sarà il nuovo club.