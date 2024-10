Addio Castelvolturno: il Napoli cambia campo d’allenamento

Dopo anni in quel di Castelvolturno il Napoli potrebbe presto cambiare casa ed allenarsi altrove per la felicità di De Laurentiis.

Il presidente del club partenopeo è da tempo che insiste sul far crescere anche sotto questo aspetto la sua società, così da farla andare al passo con le migliori non solo d’Europa ma del mondo proprio. Proprio in merito a questo discorso, nelle scorse ore è arrivato un annuncio importante che potrebbe aprire nuovi ed interessanti scenari al Napoli per quanto riguarda il centro d’allenamento.

Ovviamente da qui a parlare di progetto sicuro ce ne vuole, anche perché ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione, ma l’impressione è che sia stata imboccata la strada giusta.

Il Napoli si rinnova: c’è il progetto per il nuovo centro sportivo

Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare: vuole far diventare il Napoli una delle migliori squadre non solo in Italia, ma del mondo. Per farlo c’è bisogno di una base solida alle spalle, che non riguarda solo l’organigramma societario, ma anche quelle che sono le strutture dove squadra e dirigenza si ritrovano a lavorare.

Da oramai anni la formazione partenopea si allena e prepara le partite a Castelvolturno, ma preso il Napoli potrebbe cambiare “casa”, visto e considerato che il presidente sarebbe pronto a compiere un importante upgrade, come confermato anche dal recente annuncio.

Stando infatti a quanto riportato nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio CRC dal sub-commissionario di Bagnoli Dino Falconcino, Aurelio De Laurentiis dovrebbe presto presentare il progetto per il centro sportivo del Napoli a Bagnoli. In passato si era parlato anche dalla possibilità di costruire proprio lo stadio in quella zona, e chissà che se la strategia del numero uno partenopeo non comprenda anche quello in un futuro, però, più remoto che prossimo.

ADL pronto a presentare il progetto del nuovo centro sportivo

Aurelio De Laurentiis è pronto a presentare il progetto del nuovo centro sportivo al Comune di Bagnoli. Le intenzioni ci sono tutte, quantomeno lato SSC Napoli, che nei prossimi mesi cercherà di insistere con chi di dovere per avere quantomeno l’approvazione.

Inutile dire, però, che la situazione è più semplice a dirsi che a farsi, anche se le parole rilasciate dal sub-commissionario di Bagnoli fanno ben sperare, soprattutto anche in ottica stadio. Ovviamente è meglio compiere un passo alla volta, ma l’impressione è che la strada intrapresa dal Napoli e De Laurentiis sia quella giusta, anche perché neanche il fenomeno del bradisismo sembrerebbe possa fermare il club partenopeo a rinnovarsi. Staremo a vedere.