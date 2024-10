Inter: infortunio lungo, la notizia in vista del Napoli

Problemi in casa Inter e tutte le attenzioni sono rivolte al big match di San Siro tra Inter-Napoli.

Il Napoli non se la passa poi così bene, se si pensa all’infortunio di Stanislav Lobotka e degli altri due, Olivera e Meret, che sono però da valutare giorno per giorno e con la possibilità di rivederli dopo Empoli.

Per quanto riguarda Lobotka c’è da capire se rientrerà a fine ottobre o più in là, con Inter-Napoli cerchiata sul calendario per lo slovacco. Ma in casa Inter, l’infortunio preoccupa per quanto successo in Nazionale, con la possibilità di vedere il calciatore out per alcuni match. E tra questi, appunto, c’è la sfida Inter-Napoli, che potrebbe valere un pezzo di Scudetto, considerando lo scontro diretto che si giocherà tra non molto.

Infortunio Inter: la notizia in vista del Napoli

Bisogna fare molta attenzione a ciò che sta succedendo con la sosta per le Nazionali e la notizia va oltre Lobotka. Perché, assieme ad Olivera, si è fermato in Nazionale, il calciatore slovacco. Ma anche le rivali azzurre non hanno visto situazioni felici per quanto riguarda il proprio organico.

Tra queste, infatti, c’è la situazione anche dell’Inter da monitorare. E questa, al rientro dalla sosta, è una delle squadre che affronterà il Napoli nel prossimo filotto di partite.

Il calciatore, stando al comunicato ufficiale dell’Inter sul suo infortunio, potrebbe saltare diverse partite. Il problema accusato con la sua Nazionale, rischia di rovinare i piani dell’Inter e di Inzaghi, che stava studiando alcuni cambi per farsi trovare poi pronto in vista di Inter-Juve e Inter-Napoli, oltre alla già delicata sfida in trasferta tra Roma-Inter.

Infortunio in casa Inter: il comunicato ufficiale

Il Napoli deve allungare e sperare che le rivali possano farsi “rosicchiare” qualche punto. Tra queste, l’Inter che sfida la Roma all’Olimpico e lo farà sicuramente senza l’ex Napoli, Piotr Zielinski, fermato da un infortunio secondo quanto annunciato dall’Inter: “Piotr Zielinski ha sostenuto gli esami clinici all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio in Nazionale durante il match con la Polonia. Gli esami hanno evidenziato l’elongazione ai flessori della coscia destra. Pertanto, giorno dopo giorno, il centrocampista sarà valutato dallo staff medico”.

Ultime Inter: guaio per la lotta Scudetto, Inzaghi costretto al cambio

Aveva intenzione di puntare su tutti gli elementi della rosa, ma adesso Inzaghi non può far turn-over in vista degli impegni in campionato e in Champions League. Zielinski era tra le idee come giocatore titolare per Roma-Inter, così da fargli carburare i motori, per poi trovarlo pronto per Juve e Napoli, sfide importantissime per la vetta della classifica. L’ex del Napoli, in ogni caso, potrebbe farsi trovare pronto per gli azzurri, quando arriveranno a San Siro.