Napoli, colpo dal Giappone: arriva già a gennaio

Il Napoli vuole espandere i propri orizzonti e vuole arrivare fino in Asia. Possibile colpo già nel mercato di gennaio perché può arrivare il nuovo acquisto direttamente dal Giappone.

Strategie ben chiare in casa Napoli perché il club azzurro vuole andare a migliorarsi e occhio a quello che può accadere già nei prossimi mesi, con la società che sta cercando di andare a completare sempre di più l’organico per renderlo più forte possibile.

Antonio Conte è molto esigente e il presidente De Laurentiis è disposto ad accontentarlo, andando a piazzare anche colpi mirati che possono essere decisivi per i progetti futuri come quelli di marketing.

Adesso spuntano fuori aggiornamenti in merito a quello che può accadere con le scelte di calciomercato del Napoli che punta ad espandersi e diventare un club mondiale sotto tutti i punti di vista. Per questo motivo ora il club azzurro può pensare di andare a puntare nuovamente su un campione asiatico dopo che ha avuto in rosa il sud coreano Kim.

Calcio mercato Napoli: arriva un colpo dal Giappone

Le prossime settimane ci diranno qualcosa di più perché ora ci sono delle notizie molto importanti in merito alla possibilità che il Napoli possa andare a comprare un nuovo giocatore dal Giappone.

Sono diversi i giocatori che in Europa e anche con la Nazionale del Giappone hanno fatto vedere grandi cose in questi anni e adesso ci sono delle notizie importanti che possono portare alla svolta.

A darne la conferma sono i colleghi di Tuttomercatoweb che raccontano quelle che possono essere le mosse del club di ADL. Perché tra gennaio e giugno del 2025 il Napoli prenderà un calciatore asiatico secondo Tmw, i colleghi ne sono certi.

Una mossa davvero importante per il Napoli che potrebbe rivelarsi vincente anche dal punto di vista del marketing. Il Napoli proverà a comprare un giapponese o un sudcoreano e in pole ci sono Mitoma e Kubo.

Nn sarà di certo facile prendere Mitoma del Brighton e Kubo della Real Sociedad per il Napoli, perché i due club li valutano tantissimo i due campioni giapponesi.

Un altro profilo molto interessante e già accostato al Napoli è Ko Itakura, difensore del Borussia Moenchengladbach.

Vedremo alla fine se il Napoli comprerà un nuovo calciatore giapponese o comunque dal continente asiatico che può rivelarsi una scelta vincente per il marketing azzurro che è in continua espansione.