Napoli, è emergenza: infortunio serio, Conte è una furia

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a scendere in campo contro l’Empoli ma la sosta Nazionali ha portato grossi prooblemi legati a infortuni.

Com’è già ben noto ci sono calciatori che sono andati k.o. con le rispettive nazionali – Lobotka e Olivera – e che quindi non saranno disponibili per la trasferta di Empoli di domenica alle 12.30. Ma per Conte i problemi non sono finiti e le difficoltà sono dietro l’angolo, soprattutto ora che la stagione sta entrando nel vivo e si rischia di perdere il passo positivo e di perdere la via dei risultati positivi.

In questo momento della stagione ci sono situazioni molto delicate che vanno gestite e Conte ora non vuole lasciare nulla al caso: è preoccupato per la questione infortuni.

Napoli, Conte in ansia per gli infortuni: cosa succede

Il Napoli sta provando a gestire nel migliore dei modi una stagione davvero complicata, iniziata in salita per quanto accaduto nella passata stagione e per un mercato complesso e poi proseguita molto meglio. Senza coppe europee dovrebbe essere tutto più semplice – si dice – ma per una squadra e un allenatore abituati a gestire grandi pressioni non è mai facile dover accettare di fare a meno delle grandi competizioni.

Come se non bastasse non c’è riposo per molti calciatori del Napoli che sono costretti agli straordinari, considerando gli impegni con le nazionali e i risultati, poi, sono infortuni e continue preoccupazioni.

Antonio Conte è in ansia per il tema infortuni che riguarda il Napoli: c’è un grosso rischio verso il futuro.

Infortunio Lobotka, sensazioni non positive: le condizioni

La sosta per le nazionali ha portato novità negative in casa Napoli. Stanislav Lobotka si è fermato per infortunio durante l’ultima partita della Slovacchia, in Nations League, contro l’Azerbaigian e ora il Napoli dovrà fare a meno del suo faro. Il centrocampo sarà gestito da Billy Gilmour ma la situazione di Lobotka preoccupa, e non poco, Antonio Conte e lo staff medico azzurro.

“Lobotka si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro”, ha comunicato ieri il Napoli, senza però fare chiarezza sui tempi di recupero effettivi.

Secondo quanto riferice Il Mattino, l’infortunio di Lobotka potrebbe essere addirittura più complicato del previsto e meno facile da gestire: per questo i tempi di recupero si allungano.

Lobotka salta anche Milan-Napoli?

Lobotka salterà sicuramente la partita contro l’Empoli di domenica prossima e con ogni probabilità anche quella successiva, al ‘Maradona’, contro il Lecce. E poi? La situazione va monitorata e gestita, con Conte che spera di riaverlo a disposizione ma che teme anche il “peggio” e non rischierà nulla se non avrà certezze.

Lobotka può saltare anche Milan-Napoli del prossimo 29 ottobre e tornare in campo, quindi, solo a novembre ormai iniziato e con un tour de force da affrontare a ritmi sostenuti.