Napoli, l’attaccante sta firmando: pronto l’assalto a gennaio

Dopo settimane di trattative le parti sono finalmente riuscite a trovare il tanto sperato e cercato accordo.

L’attaccante starebbe proprio in queste ore firmando con la squadra, con l’ufficialità che potrebbe essere prevista addirittura già nel corso di questa serata. A tutta questa faccenda il Napoli non sarebbe del tutto indifferente, visto e considerato che a gennaio potrebbe esserci l’assalto del club per uno dei giocatori di Antonio Conte, che difronte ad un’offerta importante potrebbe anche cedere e decidere di partire.

Nel frattempo, comunque, la formazione partenopea si tiene stretta i suoi campioni, anche se a questo punto potremmo dire essere inevitabile il fatto che a gennaio qualcosa cambierà.

L’attaccante sta firmando: ufficialità nelle prossime ore

I tifosi presto verranno accontentati, anche perché sui canali ufficiali del club dovrebbe uscire nelle prossime ore un comunicato che gli piacerà sicuramente. Dopo settimane, se non addirittura mesi, di trattative ferree, giocatore, agenti e tutte le parti interessate sono finalmente riuscite ad accordarsi.

Decisiva la volontà del ragazzo, che da sempre ha spinto affinché una cosa del genere si realizzasse. Sotto questo punto di vista la giornata di oggi sarebbe già quella decisiva, visto che l’attaccante è atteso ad ore in sede per firmare il suo contratto. Una scelta per nulla scellerata ed anzi, sulla quale tutte le parti ci hanno abbastanza ragionato sopra, anche perché per il calciatore c’erano opportunità che inevitabilmente ora sfumano, anche se si sa che le cose possono cambiare da un momento all’altro.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, Christian Kouamé è prossimo a firmare il suo rinnovo di contratto con la Fiorentina. Questo significa che per il Torino diventa quasi impossibile arrivare all’ivoriano nel prossimo calciomercato invernale, motivo per il quale il Napoli ed Antonio Conte si devono aspettare un vero e proprio assalto dei granata per il Cholito Simeone in quel di gennaio.

Napoli: a gennaio ci sarà l’assalto

Considerato il rinnovo di Kouamé con la Fiorentina, al Torino non resta altro che puntare sul Cholito Simeone per sostituire Duvan Zapata nel prossimo calciomercato. Negli scorsi giorni il collega ed esperto Fabrizio Romano aveva svelato che il desiderio dell’attaccante argentino è quello di rimanere in azzurro, quantomeno fino alla fine di questa stagione, ma l’impressione è che presto questi piani potrebbero essere stravolti.

Alla fine per il club di Urbano Cairo è come se fosse una questione di “Simeone o niente”, motivo per il quale è preventivabile un assalto del club piemontese per l’ex Genoa in quel di gennaio. Da capire se il Torino sarà in grado di accontentare le richieste del Napoli, che ad oggi si aggirano attorno ai 15 milioni di euro.