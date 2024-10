Napoli, nuovo acquisto via a gennaio: già scelto il sostituto

Colpo di scena in casa Napoli perché si parla già di calciomercato e di quello che può accadere a gennaio. Il club sta pensando di sostituire un nuovo acquisto per prendere un altro giocatore.

Le prossime settimane saranno quelle già decisive per uno dei nuovi acquisti che può già andare via per il poco spazio, c’è voglia di cambiare anche da parte della società perché ora il Napoli può pensare di comprare un nuovo giocatore in quella zona di campo che può arrivare già a gennaio, spingendo così verso la cessione il calciatore.

Arrivano conferme importanti in merito a quello che accadrà nelle prossime settimane perché ora c’è la notizia che riporta la possibile mossa a sorpresa del Napoli che può andare a comprare un nuovo giocatore a gennaio lasciandone partire un altro, si tratta di uno dei nuovi acquisti dell’ultima sessione estiva.

Calciomercato Napoli, colpo a gennaio: via il nuovo arrivato

Occhio quindi a quello che può accadere in Italia con il Napoli determinato ancora a migliorare la propria rosa e con le indicazioni di Antonio Conte che possono essere più che importanti. Perché adesso arriva la svolta che può portare al trasferimento di uno degli ultimi acquisti estivi che può già andar via per fare spazio ad un altro nuovo.

Sembra avere le idee giù piuttosto chiare il Napoli con le mosse di gennaio. Perché il mercato invernale di riparazione sarà utile per andare a perfezionare la rosa e gli azzurri possono sfruttare l’occasione. Occhio al colpo che può andare a piazzare il Napoli che può pensare di cambiare qualcosa sulle fasce.

Il Napoli è su Chilwell e può andare via Spinazzola. C’è qualcosa di vero in tutto questo perché arrivano ora le dichiarazioni dell’esperto di mercato Sky Marchetti che che sottolinea quella che può essere la prossima mossa del Napoli con Manna e ADL pronti a lavorare ancora e accontentare Conte.

L’allenatore conosce bene Chilwell e può essere il prossimo colpo del Napoli di gennaio, con Spinazzola che a quel punto andrebbe via.

Possibile investimento a sinistra da parte del club che vuole cercare di sfruttare l’occasione visto che al momento al Chelsea è considerato un esubero Chilwell ma che secondo Conte può fare ancora molta differenza in Europa. Vedremo alla fine se l’affare si chiuderà.