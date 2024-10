Ritiro dalla Nazionale, Lukaku in lacrime: il retroscena

Bellissimo messaggio d’amore quello di Romelu Lukaku che a cuore aperto racconta tutto ciò che è accaduto a lui e il Belgio visto che in questi mesi non ha voluto prendere parte agli impegni con la sua Nazionale.

Lukaku tiene tanto alla maglia della sua patria e ha sempre provato ad onorarla dando il massimo, ma spesso non è bastato. Gli impegni con la Nazionale valgono tanto per Romelu che in questi mesi estivi è rimasto fermo a causa della telenovela tra Napoli e Osimhen che ha ritardato il suo arrivo. Alla fine però tutto è andato per il meglio, ma è chiaro che adesso è ancora indietro con la forma fisica che sta cercando di recuperare.

Non essendo al top sta lavorando duramente giorno dopo giorno affidandosi completamente a Conte e il suo staff per ritornare ad essere una vera macchina da gol e per tornare in Nazionale al meglio. Perché Lukaku ha deciso di non farsi convocare del Belgio per gli impegni di settembre e ottobre, ma ora spunta anche un retroscena molto importante sul rapporto tra il belga e la sua Nazionale.

Belgio: Lukaku in lacrime, si ritira

Romelu Lukaku manda un messaggio molto forte e spera di riprendersi anche la Nazionale del Belgio.

Romelu Lukaku ha parlato proprio nelle ultime ore del grande rapporto che vive con la sua Nazionale di calcio del Belgio e l’ha fatto in una lunga intervista al podcast belga “Amici dello Sport”, dove a cuore aperto ha raccontato tutto.

L’attaccante del Napoli non ha usato giri di parole quando ha rivelato che ad oggi vede poca voglia di lottare e sempre meno mentalità vincente in Nazionale da parte dei suoi compagni e spera di poter aiutare molti di loro col passare dei mesi con un suo ritorno.

Allo stesso tempo Lukaku ha spiegato il motivo per aver saltato le convocazioni del Belgio in questi mesi andando anche a rivelare di non sentire più la stessa passione dentro per il Belgio che gli bruciava dentro, ma spera di poter riaccendere quella fiamma.

Lukaku dopo i Mondiali 2022 aveva deciso di ritirarsi dal Belgio ed era in lacrime ma soltanto la chiamata del nuovo ct Domenico Tedesco che ha voluto puntare tutto su di lui per il futuro sembra avergli fatto cambiare idea. Dopo le prime partite però non era convinto ancora, oggi sembra più motivato del passato e punta i Mondiali 2026. Oggi spera di tornare da leader.