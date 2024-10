Un altro infortunio con tempi lunghi: ADL fa causa alla Federazione

Una brutta notizia per il Napoli, che perde il proprio titolare a causa dell’infortunio in Nazionale.

E non lo perde soltanto per la sfida alle porte, che si disputerà con l’Empoli nella delicata sfida al Castellani. Un campo storicamente ostico agli azzurri, dove si sono consumati i recenti “drammi sportivi”.

Il Napoli andrà ad Empoli senza tre titolari, considerando anche quanto successo ad Alex Meret, contro la Juventus, obbligando Antonio Conte a spingere con Elia Caprile titolare, ex proprio di Empoli-Napoli. Un altro infortunio, che obbliga il Napoli alle scelte contro i toscani, manda su tutte le furie Aurelio De Laurentiis, pronto a fare causa alla Federazione e al suo allenatore, tra l’altro, ex azzurro.

Un altro infortunio: De Laurentiis su tutte le furie

Non ne può più Aurelio De Laurentiis, che si scatena durante questa sosta per le Nazionali. Perché, a tre giorno dalla sfida contro l’Empoli, riceve notizia di un nuovo infortunio con annessi tempi lungi di recupero.

Più volte ADL ha spiegato come siano una “piaga” vera e propria le partite della Nazionale, a causa proprio di quanto va ad accadere ai calciatori, di proprietà dei club, che non hanno alcuna garanzia dalla Uefa e dalla Fifa.

Questa volta però, “il coltello dalla parte del manico”, ce l’ha proprio il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis verrà risarcito, come fanno sapere i media, dopo l’infortunio del suo calciatore, che salterà diverse partite.

ADL fa causa alla Nazionale dopo l’infortunio: la notizia

Secondo quanto riportato da Il Mattino, al Napoli spetterà un risarcimento bello e buono, per quanto successo in Nazionale, col proprio calciatore.

L’infortunio, di natura muscolare e per “colpa” della Federazione, obbligherà la stessa a rispondere con un indennizzo, per risarcire il Napoli sull’infortunio di Lobotka. E De Laurentiis, pare sia infuriato con il suo ex allenatore, Francesco Calzona. Secondo il patron azzurro, l’impiego di Lobotka era evitabile, al fine di evitargli appunto tale infortunio. Pertanto, pronto a fare causa, al Napoli spetterà un risarcimento per quanto accaduto.

Quanto resterà fuori il calciatore? I tempi lunghi dopo l’infortunio

Lobotka potrebbe clamorosamente rientrare solo a inizio novembre. Saltando dunque più partite, compresa quella contro il Milan. Un disastro, se non fosse che il Napoli ha preso Billy Gilmour, adatto proprio a fare da “contro-figura” di Lobotka, stimato e apprezzato da Conte. Certo è che, a prescindere dalla bravura del Napoli di rimpiazzare Lobotka con un bravo giocatore come Gilmour, c’è da sottolineare che lo slovacco in questo momento è insostituibile. E al Napoli mancherà uno dei gioielli principali della formazione di Conte.