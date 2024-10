Calcio in apprensione, Zeman ricoverato con un’ischemia: le condizioni

Il mondo del calcio è in apprensione per le condizioni di Zdenek Zeman, tecnico ricoverato questa mattina.

Gli organi di stampa e i media Nazionali hanno svelato quello che è successo all’ex allenatore storico in Serie A, che ha subìto un malore nel corso della notte e questa mattina, ricoverato, ha allarmato e non poco il mondo del calcio e i suoi affetti più cari.

A seguito di un’ischemia, Zdenek Zeman è stato ricoverato in una clinica di Pescara. A riferirlo è l’Agenzia ANSA che ha svelato quanto è accaduto all’allenatore e le sue condizioni, a seguito del ricovero per il malore.

Ricoverato Zeman: la notizia sul malore e sul ricovero

A Pescara è stato nuovamente ricoverato, Zdenek Zeman, allenatore che ha avuto alcuni problemi di salute di recente. Si tratta di ischemia, spiegano dalla stessa fonte, con il tecnico boemo che è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara.

Nell’ultimo periodo, l’ex allenatore del Pescara, era stato costretto a lasciare la sua esperienza in Abruzzo a causa proprio di problemi di salute, con operazione per lui dall’equipe del professor Stefano Guarracini. Gli è stato consigliato di restare fermo, anche se l’allenatore difficilmente riesce a stare lontano dal calcio.

Una partita, quella che con la sua salute, sta combattendo. E quest’oggi sono arrivate notizie sul ricovero di Zeman che, attualmente, ha smesso di allenare, nonostante le sue volontà di tornare in panchina.

Le condizioni di Zeman dopo l’ischemia

Stando ai primi controlli, per fortuna, le condizioni di Zdenek Zeman risultano buone. Secondo quanto aggiorna la stessa fonte dell’Agenzia ANSA, l’ischemia sarebbe stata di lieve entità, definendola “leggera” da quanto si apprende. Il tecnico di 77 anni si riguarda, con alcuni controlli e si spera possa tornare al più presto in totale salute, magari rivedendolo ancora in panchina o nel mondo del calcio, come piace a lui.

Zeman non si arrende: aveva dichiarato di voler allenare ancora

Viene definito in “pausa” e non “allenatore ritirato”, sui diversi portali, il boemo. Su Transfermarkt risulta infatti essere ancora uno degli allenatori in Italia ancora in auge, per quello che potrebbe essere un ruolo in panchina tra Serie B o Serie C. Zdenek Zeman però ha bisogno di riposarsi, come gli consigliano i medici.

Nell’ultimo periodo e in una recente intervista, seguita proprio all’addio dal Pescara per i problemi di salute che lo costrinsero a lasciare la panchina degli abruzzesi, Zeman aveva dichiarato: “Il medico mi ha detto che potrò tornare a fare quello che amo, a patto che qualche squadra me ne dia le possibilità. Io ci credo ancora. Molti mi hanno dato affetto, ho ricevuto tanti messaggi. Sono contento gli molti sportivi siano ancora a mio seguito”.