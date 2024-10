Incontro segreto Conte-ADL: piano svelato, c’entra un obiettivo

Il nuovo Napoli nasce, cresce e ora corre e non ha più intenzione di fermarsi. Perché la squadra messa in piedi in pochi mesi da Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, con l’aiuto del ds Giovanni Manna si ritrova già al primo posto di Serie A dopo 7 giornate.

Importanti notizie spuntano ora fuori che riguardano quanto accaduto e rivelato, perché il Napoli ora sta facendo cose a passi da gigante dopo un’annata davvero deludente e fatta di tanto caos con una squadra ridotta ai brandelli. E’ stato il nuovo allenatore Antonio Conte a far tornare con il duro lavoro sorriso e motivazioni in tutto l’ambiente e per questo c’è grande felicità anche da parte del presidente De Laurentiis.

Adesso arrivano delle novità importanti in merito a questa situazione che può portare anche a dei nuovi cambiamenti in vista dei prossimi mesi. Perché il Napoli non si sente per nulla perfetto e vuole perfezionarsi in tutti i minimi dettagli, anche con l’aiuto del calciomercato di gennaio che può portare nuovi colpi in rosa.

Ora spunta fuori quello che è stato un incontro segreto tra De Laurentiis e Conte per il Napoli, con i due in piena sintonia che vogliono cercare di ottenere il massimo per i progetti futuri che stanno mettendo in piedi. Occhio a quello che può essere un grande obiettivo degli azzurri.

Napoli, cena De Laurentiis Conte: il motivo

Conte e De Laurentiis in piena sintonia continuano a lavorare e ora il Napoli si fissa dei nuovi obiettivi in mente per cercare di fare di tutto per essere una big d’Europa.

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte a cena insieme come rivelato da Il Mattino. Il patron azzurro che era accompagnato da suo figlio Edoardo e dalla moglie Jaqueline ha trascorso una splendida serata in compagnia del suo nuovo allenatore che lavora senza sosta per il bene del club partenopeo.

Ora arrivano delle nuove e importanti notizie in merito anche a quello che sarebbe stato il contenuto della serata, perché Il Mattino rivela dettagli della cena tra Conte e De Laurentiis in un noto ristorante nei pressi di Piazza dei Martiri, dove l’allenatore ha voluto ribadire di come si trovi in maniera straordinaria a Napoli e di come vincere qui sia davvero differente rispetto tutte le altre parti del mondo.

Segnali positivi e incoraggianti per quello che è il grande obiettivo di Conte e De Laurentiis a Napoli, riportare lo scudetto in città come già fatto poco più di un anno fa.