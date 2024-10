Infortunio prima di Empoli-Napoli: un altro assente, svelati i tempi

La pausa per le Nazionali ha tagliato in due il Napoli, se si considera l’assenza di Lobotka e di Olivera, causa infortunio.

Ma non saranno gli unici assenti, con Gilmour e Spinazzola che scalpitano per una maglia da titolare. Con la Nazionale azzurra, un altro calciatore è finito KO e rischia il forfait per Empoli-Napoli, in attesa poi di capire quali saranno i reali tempi di recupero che seguono alle sue condizioni, che emergono dagli esami strumentali.

L’infortunio in Nazionale obbligherebbe al cambio modulo in Empoli-Napoli, andando verso una soluzione che è stata svelata proprio per il match del Castellani, per uno dei titolari del club che fino a questo momento ha trovato in stagione nove partite delle quali sette in campionato e due in Coppa Italia. Un titolarissimo, insomma.

Infortunio e tegola prima di Empoli-Napoli: la notizia

Un titolare di Empoli-Napoli rischia di finire fuori, secondo quelle che sono le notizie in mattinata sulle sue condizioni. Nel giorno di anti-vigilia di quella che è la sfida di domenica alle ore 12 e 30 al Castellani, il rischio di non giocare a causa dell’infortunio subìto in Nazionale.

Da una parte c’erano la situazione di Lobotka e di Olivera da valutare, passando anche per Meret che però non ce la farà ad esserci al Castellani, dando spazio ad Elia Caprile ancora tra i pali, almeno per un’altra partita. Poi c’è un’altra situazione, che è quella per il giovane Under 21 della Nazionale, di proprietà del Nizza.

Il calciatore rischia infatti di non farcela, saltando così quello che è il match tra Empoli-Napoli. Da capire se ce la farà ad essere convocabile o se si vedrà più in là, allungando i tempi di recupero sul suo infortunio rimediato con l’Under 21 dell’Italia.

Un altro problema prima di Empoli-Napoli: l’infortunio

L’infortunio, questa volta, riguarda il club toscano. Prima di Empoli-Napoli, ma sempre a causa dell’impegno con la Nazionale, a fermarsi è Mattia Viti, ex Sassuolo e Nizza. Il calciatore in prestito ai toscani salterà probabilmente Empoli-Napoli. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, sono tutte da valutare le sue condizioni a seguito del problema fisico. Da capire quali sono i tempi di recupero e se ce la farà, quantomeno, ad esserci in panchina per il Napoli.

Qual è l’entità dell’infortunio: rischio cambio per Empoli-Napoli

Qualora dovesse essere serio l’infortunio, non potendo esserci per Empoli-Napoli, allora D’Aversa cambierà qualcosa, passando per le scelte sui tre in difesa. Il modulo previsto sarebbe quello del 3-4-2-1 con Marianucci tra i possibili titolari, uno dei prodotti del calcio giovanile del club toscano.