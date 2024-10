Kvaratskhelia via da Napoli, ok di Conte: già scelto il sostituto

Il futuro tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli è ancora tutto da scrivere e forse mai accadrà. Ci sono serie possibilità che il campione georgiano possa andar via prima del previsto.

Una situazione spinosa quella tra Kvara e il Napoli e il presidente De Laurentiis vuole evitare assolutamente un altro caso Osimhen. Perché l’attaccante georgiano non è stato venduto lo scorso anno di fronte offerte importanti e quest’estate è arrivata la rottura con la società azzurra che non è riuscita a venderlo al giusto prezzo ritenuto opportuno ed è stata costretta a lasciarlo andare in prestito.

La prossima estate sarà quella decisiva per l’addio definitivo di Osimhen e in una sola sessione di mercato il Napoli può andare a salutare anche Kvaratskhelia. Adesso la situazione sempre piuttosto chiara e sta prendendo già questa direzione.

Perché il Napoli ha provato a rinnovare in questi mesi il contratto di Kvaratskhelia, ma con 1 anno di ritardo rispetto la vittoria dello scudetto e per questo motivo il giocatore non l’ha presa bene. Inoltre, sono arrivate offerte folli per il giocatore che aveva quella del PSG sul tavolo che metteva 11 milioni di stipendio netti l’anno, cifre ben lontane da quelle che offre ora il Napoli.

Calciomercato Napoli: Kvara via, c’è la data

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio la scelta di Kvaratskhelia di lasciare Napoli se non dovesse riuscire a trovare l’intesa giusta per un nuovo accordo che gli garantirebbe di restare ancora in azzurro per qualche anno.

Come confermato dai colleghi di Tuttomercatoweb restano vivi i contatti per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli ma c’è una distanza importante tra le parti che non permette di concludere l’accordo. Perché il giocatore e il suo agente chiedono 8-9 milioni a stagione e il Napoli non va oltre i 6 milioni compresi di bonus.

Una situazione davvero delicata che secondo Tmw può portare alla separazione. Infatti, senza rinnovo anche Kvara finirà sul mercato del Napoli, con il placet finale di Antonio Conte e a quel punto il Napoli può seriamente pensare di andare a prendere un nuovo giocatore.

Il Paris Saint Germain la scorsa estate ha offerto 100 milioni ed è molto concreta la possibilità che alla fine il Napoli vada a vendere per una prezzo a 3 cifre il giocatore georgiano. Così facendo il Napoli avrà il budget per sostituire Kvaratskhelia visto che ci sono tanti nomi giovani e di qualità che per molto meno possono approdare in azzurro. Vedremo come si concluderà questa vicenda.