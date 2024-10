“Mi viene da piangere”, retroscena sul futuro di Kvaratskhelia

Il Napoli di Antonio Conte ha la fortuna di avere dalla sua parte Khvicha Kvaratskhelia: ma ora spuntano retroscena sul futuro.

L’attaccante georgiano è sempre al centro dei desideri di tutti i top club mondiali perché ha qualità da vendere e con il suo modo di fare riesce, spesso e volentieri, a mettere scompiglio nelle difese avversarie e di risolvere le partite più complicate. Ha le stimmate del campione, del predestinato e tutti i tifosi del Napoli hanno paura di perderlo, come già successo con molti altri campioni che sono passati da Napoli per poi scegliere altre mete.

Il futuro di Kvaratskhelia è un argomento caldissimo per la piazza di Napoli che vuole continuare a sognare in grande e sperare nella vittoria dello Scudetto e di grandi trofei.

Futuro Kvaratskhelia: ci sono importanti novità

Il Napoli si gode il talento di Khvicha Kvaratskhelia e vuole farlo finché sarà possibile. Da tempo si parla del suo rinnovo e delle difficoltà che esistono per arrivare alla firma del contratto.

Il nome di Kvaratskhelia crea sempre polemiche e grandi voci che ogni giorno fanno il giro del mondo e dividono la piazza napoletana in due: c’è chi vuole la sua permanenza a tutti i costi e chi inveece accetterrebbe volentieri la sua cessione.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Khvicha Kvaratskhelia va delineandosi sempre più chiaramente: ci sono delle novità importanti e certe.

Rinnovo Kvaratskhelia: l’annuncio di Carlo Alvino

Carlo Alvino, gironalista di Kiss Kiss Napoli e molto vicino alle vicende del Napoli, ha commentato le recenti polemiche e voci che riguardano Khvicha Kvaratskhelia e il suo futuro al Napoli.

“Il Napoli e l’agente di Kvaratskhelia si stanno confrontando, nessuna delle due parti ha fretta di chiudere“, ha rivelato il giornalista durante la sua trasmissione in radio. “Tutti sanno che la strada è stata tracciata, la differenza economica non è abissale e prevarrà il buon senso“.

Quando arriverà il rinnovo di Kvaratskheia? “La partita si chiuderà con buona pace del chiacchiericcio esterno“.

“Mi viene da piangere”, Alvino sbotta sulle critiche a Kvaratskhelia

“A me viene da piangere quando leggo certe cose su Khvicha“, ha commentato Carlo Alvino parlando delle continue critiche che parte della tifoseria del Napoli e del mondo del calcio rimanda al calciatore georgiano dopo ogni partita che non trova gol e assist.

Napoli vuole godere del talento di Kvaratskhelia e il rinnovo sta diventando una priorità per De Laurentiis per il club azzurro, che vuole tornare a vincere e soprattutto vuole far sì che Antonio Conte possa essere felice della squadra che il patron azzurro vuole mettergli a disposizione.