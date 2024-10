Napoli, mal di pancia Kvaratskhelia: Conte ha preso una decisione

Il Napoli vola e non ha più intenzione di fermarsi, ma spunta dei problemi non di poco conto per quella che è la situazione di Kvaratskhelia che può ripetere quanto accaduto con Osimhen.

Oggi in casa Napoli non vivono una situazione facile Kvaratskhelia e il Napoli perché c’è di mezzo una situazione legata al rinnovo di contratto del calciatore che ancora non è arrivato e per questo motivo che si proverà in tutti i modi a chiudere con esito positivo l’affare. Non è facile vista la distanza tra domanda e offerta, ma le parti sono in continuo aggiornamento.

Inoltre, rispetto a ciò che ha fatto vedere negli anni precedenti, nonostante i 3 gol è partito un po’ con più difficoltà Kvaratskhelia e per questo motivo che ora ci sono dei dubbi anche nella testa di Conte che può pensare che il giocatore sia un po’ più stanco del previsto visti i tanti impegni.

Napoli, mal di pancia Kvaratskhelia: la situazione

Rispetto il passato, infatti, è più evidente che Conte pensa senza problemi di togliere Kvaratskhelia dal campo con maggiore frequenza anche a metà secondo tempo e questo ha portato un po’ di malumore nel calciatore che già in diverse occasioni non ha preso bene i cambi del suo allenatore.

Il Napoli scenderà in campo in questo prossimo turno di Serie A contro l’Empoli e per questo motivo non bisognerà assolutamente sottovalutare l’avversario. Perché il club azzurro vuole restare ancora in testa alla classifica anche dopo la sosta Nazionali e ora occhio a quello che può accadere che riguarda proprio il talento georgiano Kvaratskhelia.

Adesso a parlare di questa situazione è stato proprio Antonio Conte in conferenza stampa e ha spiegato come Kvaratskhelia rischi il posto nel Napoli. L’allenatore ha detto la sua in merito a quella che è una questione tattica e anche mentale.

Perché senza giri di parole Conte ha spiegato che oggi uno dei suoi giocatori più in forma è Neres e può giocare al posto di Kvaratskhelia, magari già in Empoli-Napoli.

Politano è troppo importante tatticamente e Kvaratskhelia se dovesse avere qualche mal di pancia di troppo allora si accomoderà in panchina per lasciare spazio a Neres. E’ questa la scelta presa da Conte per far alzare il livello al suo talento georgiano. Vediamo quella che sarà la sua risposta.